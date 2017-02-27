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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 71047105710671077108>
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:38

Наличные доллары еще можно сдать или уже все?
Востаннє редагувалось Investor_K в Чет 07 січ, 2021 10:46, всього редагувалось 1 раз.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:43

  freeze написав:Пример с Яныком тут с какого боку ))


Карабас-Барабас у них один)
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:44

  freeze написав:
fin написав:Трамп доиграется, что вынужден будет убегать как Янык! Посадють его, ой посадють!


Так это Трамп вчера стрелял в протестующих ?
Пример с Яныком тут с какого боку ))
За подстрекательство в том числе.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Так это Трамп вчера стрелял в протестующих ?

Протестующие обычно протестуют, а не бьют окна.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:08

  fin написав:
  freeze написав:
fin написав:Трамп доиграется, что вынужден будет убегать как Янык! Посадють его, ой посадють!


Так это Трамп вчера стрелял в протестующих ?
Пример с Яныком тут с какого боку ))
За подстрекательство в том числе.


Не надо на Фиму катить лишнее, Трамп не подстрекал стрелять в протестующих.

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Так это Трамп вчера стрелял в протестующих ?

Протестующие обычно протестуют, а не бьют окна.


Я смотрю ты зачётно юморишь из-за разряда интернет-мэмов - Это другое, понимать надо!(С)



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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Я смотрю ты зачётно юморишь

Не видеть побитых окон в Капитолии, но видеть как цинично глумились над йолкой и били полицию 30 ноября.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:12

Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах.

Тримачам американських доларів можна заспокоїтись)
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:13

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Я смотрю ты зачётно юморишь

Не видеть побитых окон в Капитолии, но видеть как цинично глумились над йолкой и били полицию 30 ноября.


Врать не надо и приписывать свои комплексы другим тоже не надо, про цинично глумились это зачётный стёб - ты только что сам придумал, чтобы подкрепить свою правоту )))

Относись к жизненным событиям однообразно, тогда не забудешь когда нужно соврать, а когда говорить правду. Мудрецы говорили. :lol:
Востаннє редагувалось freeze в Чет 07 січ, 2021 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Врать не надо и приписывать свои комплексы другим тоже не надо,

Перечитай свои слова и примени к себе.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliy_berdinskikh написав:Протестующие обычно протестуют, а не бьют окна.

Там "особливі" протестувальники, де є смерть, де є збурення, там завжди стирчать вуха кремля: слышен крик на русском языке: "Смелее, смелее!" https://gordonua.com/news/worldnews/vo- ... 34571.html
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 07 січ, 2021 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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