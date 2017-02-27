Ладно, угнетённый наёмный работник, не буду с тобой перепираться, ты ж вроде как юрист, поэтому как уж долго можешь вертеться на сковородке .)))
Сегодня праздничный день, так что есть другие приятные дела.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:18
Ладно, угнетённый наёмный работник, не буду с тобой перепираться, ты ж вроде как юрист, поэтому как уж долго можешь вертеться на сковородке .)))
Сегодня праздничный день, так что есть другие приятные дела.
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:23
Це вони міжнародною мовою революцій кричать.
Коли вибрали Трампа, писав: Цікаво, Трампа імпічментом приберуть, чи на виборах?
Буде прикольно, якщо зроблять подвійний удар.
Розколе Трамп республіканців, і зробить свою партію "Слуга народу".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:23
Почему демократы поддерживали БЛМ-щиков и их "республики", и осуждали Трампа за попытки наведения порядка?
А тут: окно разбили и сделали селфи в кабинете, при этом 4-5 человек было убито - "путч, мятеж, переворот"
"Это другое"?
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ХЗ, я не сенатор и не член палаты представителей от демпартии и даже не член демпартии чтобы что-то пояснять за демократов.
По сути затронутой темы сравнения штурма Капитолия и протетующих в Украине есть что сказать?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:31
Здесь :
Для ЗЛЫХ людей мы тоже ВОЛКИ.
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:33
В аптеку заходит байкер, брутально одетый, только в штаны и жилете .....
Тыкает пальцем в презервативы и говорит _ "10 штук "
... а это ,это ,что ?
-Это , отвечает молоденькая провизор, презервативы со вкусом бананов , а это ,со вкусом клубники !
_____ тоже по 20 штук , заказывает байкер ..
Провизор ----дядя , а можно с Вами ?
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:34
Провожая ушедшего на покой или в тюрьму Трампа, надо признать, что он более решительно вёл себя по отношению к России, чем демократы, ввёл более резкие санкции к России как государству и к большому количеству российских бизнес-организаций, яростно блокировал экспорт российского оружия, уничтожил конвой с российскими ЧВКашниками в Сирии.
Не факт, что пришедшие к власти демократы будут такими же резкими, помним их поведение в 2014 году, так себе.
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:36
БЛМ-республики "демократы" поддерживали, в т.ч. материально, призывали "вести диалог" и даже "выполнить требования протестующих"
Так почему же они не принесли кофе и печенек протестующим в Капитолии? Почему не призывали "вести диалог", "выполнить требования"?
Будут ли расследования "звірячого побиття" и "расстрелов в Капитолии"?
Будут ли акции по "загиблим героям" - типа "protester live matters"?
Хотя, что тут расследовать? Очевидно, что это птн и трамп заманили людей в капитолий, и там их расстреляли
Biden's Laptop Matters
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