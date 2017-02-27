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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7105710671077108>
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:18

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Врать не надо и приписывать свои комплексы другим тоже не надо,

Перечитай свои слова и примени к себе.


Ладно, угнетённый наёмный работник, не буду с тобой перепираться, ты ж вроде как юрист, поэтому как уж долго можешь вертеться на сковородке .)))

Сегодня праздничный день, так что есть другие приятные дела. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:23

  Василь-Рівне написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Протестующие обычно протестуют, а не бьют окна.

Там "особливі" протестувальники: слышен крик на русском языке: "Смелее, смелее!" https://gordonua.com/news/worldnews/vo- ... 34571.html

Це вони міжнародною мовою революцій кричать.
Коли вибрали Трампа, писав: Цікаво, Трампа імпічментом приберуть, чи на виборах?
Буде прикольно, якщо зроблять подвійний удар.
Розколе Трамп республіканців, і зробить свою партію "Слуга народу". :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:23

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Так это Трамп вчера стрелял в протестующих ?

Протестующие обычно протестуют, а не бьют окна.

Почему демократы поддерживали БЛМ-щиков и их "республики", и осуждали Трампа за попытки наведения порядка?

А тут: окно разбили и сделали селфи в кабинете, при этом 4-5 человек было убито - "путч, мятеж, переворот"

"Это другое"?
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:"Это другое"?
это американская демократия :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Почему демократы поддерживали БЛМ-щиков и их "республики", и осуждали Трампа за попытки наведения порядка?

ХЗ, я не сенатор и не член палаты представителей от демпартии и даже не член демпартии чтобы что-то пояснять за демократов.

По сути затронутой темы сравнения штурма Капитолия и протетующих в Украине есть что сказать?
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У нас с первого дня любого майдана протест выглядит такЗображення
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:31

  swan forever написав:
  vitaliian написав:Новые откровения от Alyak (репост)
viewtopic.php?p=5140155#p5140155

Никак не могу понять, на какой ветке он пишет?
Ссылку можно?


Здесь : https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... &page=2518 .
Для ЗЛЫХ людей мы тоже ВОЛКИ.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:33

  freeze написав:
Сегодня праздничный день, так что есть другие приятные дела. :wink:



В аптеку заходит байкер, брутально одетый, только в штаны и жилете .....

Тыкает пальцем в презервативы и говорит _ "10 штук "
... а это ,это ,что ?
-Это , отвечает молоденькая провизор, презервативы со вкусом бананов , а это ,со вкусом клубники !
_____ тоже по 20 штук , заказывает байкер ..
Провизор ----дядя , а можно с Вами ?
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:34

  Василь-Рівне написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Протестующие обычно протестуют, а не бьют окна.

Там "особливі" протестувальники, де є смерть, де є збурення, там завжди стирчать вуха кремля: слышен крик на русском языке: "Смелее, смелее!" https://gordonua.com/news/worldnews/vo- ... 34571.html


Провожая ушедшего на покой или в тюрьму Трампа, надо признать, что он более решительно вёл себя по отношению к России, чем демократы, ввёл более резкие санкции к России как государству и к большому количеству российских бизнес-организаций, яростно блокировал экспорт российского оружия, уничтожил конвой с российскими ЧВКашниками в Сирии.
Не факт, что пришедшие к власти демократы будут такими же резкими, помним их поведение в 2014 году, так себе.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:36

БЛМ-республики "демократы" поддерживали, в т.ч. материально, призывали "вести диалог" и даже "выполнить требования протестующих"

Так почему же они не принесли кофе и печенек протестующим в Капитолии? Почему не призывали "вести диалог", "выполнить требования"?

Будут ли расследования "звірячого побиття" и "расстрелов в Капитолии"?

Будут ли акции по "загиблим героям" - типа "protester live matters"?

Хотя, что тут расследовать? Очевидно, что это птн и трамп заманили людей в капитолий, и там их расстреляли :)
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