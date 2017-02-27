Т.е. мы взяли в долг в среднем под 7% годовых, чтобы переразместить - под 0-0,4%. Не знаю, какое образование у руководителей наших экономических и денежных властей, но складывается ощущение, что не математическое, или финансовое
Провожая ушедшего на покой или в тюрьму Трампа, надо признать, что он более решительно вёл себя по отношению к России, чем демократы, ввёл более резкие санкции к России как государству и к большому количеству российских бизнес-организаций, яростно блокировал экспорт российского оружия, уничтожил конвой с российскими ЧВКашниками в Сирии. Не факт, что пришедшие к власти демократы будут такими же резкими, помним их поведение в 2014 году, так себе.
Ви маніпулюєте? Таке враження, що Расєя поводила себе однаково при демократах до 2014р і вже при Трампі. І перемоги Трампу записали чомусь. Може там система працює трохи поіншому. В більшості випадків, Трампу вже нічого не залишалось крім того, щоб погоджуватись на активні дії.
freeze написав:Провожая ушедшего на покой или в тюрьму Трампа, надо признать, что он более решительно вёл себя по отношению к России, чем демократы, ввёл более резкие санкции к России как государству и к большому количеству российских бизнес-организаций, яростно блокировал экспорт российского оружия, уничтожил конвой с российскими ЧВКашниками в Сирии. Не факт, что пришедшие к власти демократы будут такими же резкими, помним их поведение в 2014 году, так себе.
Трамп би з радістю цілувався з Путіним взасос, якби за це не було імпічменту за зраду. А так прийшлось, скрипля зубами, вводити санкції, здоровкатись з Порошенко, і давати зброю Україні. Байден введе давно підготовлені "санкції з пекла", які заморожать трильон рашистських олігархічних доларів. От тоді Путін і оточення відчують глибоке проникнення американських санкцій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
aklex написав:І перемоги Трампу записали чомусь. Може там система працює трохи поіншому. В більшості випадків, Трампу вже нічого не залишалось крім того, щоб погоджуватись на активні дії.
Сейчас понаблюдаем как система будет действовать при демократах. Могу сразу сказать, что по опыту любые ожидания оказываются завышенными. Независимо от персоналий. Для начала понаблюдаем за Академиком Черским, который стоит сейчас прямо на окончании недостроенного Северного потока. Как Трамп яростно боролся против СП мы видели. Будет ли Байден также яростно ругаться с Германией, уже скоро узнаем.
Из просторов Фейсбука: === Якщо абстрагуватися від самого факту створення Трампом досить небезпечного прецеденту (попередні події аналогічного характеру що мали в місце 1814 року не враховуємо), то особисто в мене найбільше занепокоєння викликає дуже вірогідна можливість достатньо жорсткої лівої реакції та можливі короткострокові спекулятивні хитання фондового ринку США.
Микола Петрович, 67 років, водій маршрутки, Жашків