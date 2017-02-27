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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7106710771087109>
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:39

  BIGor написав:
  zРадио написав:
  Василь-Рівне написав:Міжнародні резерви зросли до $29.1 млрд (4.8 місяці майбутнього експорту).
Із $3.8 млрд на які зросли резерви у 2020 році, $1038 млн - чистий викуп валюти з ринку.


Госдолг при этом вырос на 4,1 млрд долларов (116,4 млрд грн).

https://www.mof.gov.ua/uk/news/minfin_d ... hodam-2638

Т.е. мы взяли в долг в среднем под 7% годовых, чтобы переразместить - под 0-0,4%. Не знаю, какое образование у руководителей наших экономических и денежных властей, но складывается ощущение, что не математическое, или финансовое :mrgreen:

Интересно выходит, ЗВР выросли на сумму долга, но есть же заробитчане с около 12 млрд. долл. ежегодно (https://lb.ua/economics/2020/12/04/4722 ... azali.html). И они в 2020 с лихвой перекрыли торговый дефицит (что-то около 3-4 млрд. долл. https://ru.tradingeconomics.com/ukraine ... e-of-trade).


Не все так добре.

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/balance/2020/
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:40

  vitaliy_berdinskikh написав:У нас с первого дня любого майдана протест выглядит так


Та уже год протесты идут, окстись )) Начиная с убийства негритянского героя Флойда, в память которого вся верхушка демократов постояла на коленях :wink:
Раскачивали лодку технологиями (с) :mrgreen:

Или для тебя убитый грабитель Флойд более ценен, чем убитая женщина ветеран Вооруженных Сил США ?

А всё, время забываю - То другое (С) :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Так почему же они не принесли кофе и печенек протестующим в Капитолии

Тому що ці для нормальних людей асоціюються з цими:

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Интересно выходит, ЗВР выросли на сумму долга, но есть же заробитчане с около 12 млрд. долл. ежегодно (https://lb.ua/economics/2020/12/04/4722 ... azali.html). И они в 2020 с лихвой перекрыли торговый дефицит (что-то около 3-4 млрд. долл. https://ru.tradingeconomics.com/ukraine ... e-of-trade).

А нэ нада шерсть заробитчан путать с государственной!
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:06

  Василь-Рівне написав:
  Вкладчик1234 написав:Так почему же они не принесли кофе и печенек протестующим в Капитолии

Тому що ці для нормальних людей асоціюються з цими:



У нормальных людей - с этими:

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Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 07 січ, 2021 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:07

  freeze написав:
  Василь-Рівне написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Протестующие обычно протестуют, а не бьют окна.

Там "особливі" протестувальники, де є смерть, де є збурення, там завжди стирчать вуха кремля: слышен крик на русском языке: "Смелее, смелее!" https://gordonua.com/news/worldnews/vo- ... 34571.html


Провожая ушедшего на покой или в тюрьму Трампа, надо признать, что он более решительно вёл себя по отношению к России, чем демократы, ввёл более резкие санкции к России как государству и к большому количеству российских бизнес-организаций, яростно блокировал экспорт российского оружия, уничтожил конвой с российскими ЧВКашниками в Сирии.
Не факт, что пришедшие к власти демократы будут такими же резкими, помним их поведение в 2014 году, так себе.

Ви маніпулюєте? Таке враження, що Расєя поводила себе однаково при демократах до 2014р і вже при Трампі.
І перемоги Трампу записали чомусь. Може там система працює трохи поіншому. В більшості випадків, Трампу вже нічого не залишалось крім того, щоб погоджуватись на активні дії.
aklex
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Провожая ушедшего на покой или в тюрьму Трампа, надо признать, что он более решительно вёл себя по отношению к России, чем демократы, ввёл более резкие санкции к России как государству и к большому количеству российских бизнес-организаций, яростно блокировал экспорт российского оружия, уничтожил конвой с российскими ЧВКашниками в Сирии.
Не факт, что пришедшие к власти демократы будут такими же резкими, помним их поведение в 2014 году, так себе.

Трамп би з радістю цілувався з Путіним взасос, якби за це не було імпічменту за зраду. А так прийшлось, скрипля зубами, вводити санкції, здоровкатись з Порошенко, і давати зброю Україні.
Байден введе давно підготовлені "санкції з пекла", які заморожать трильон рашистських олігархічних доларів. От тоді Путін і оточення відчують глибоке проникнення американських санкцій. :)
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:23

  aklex написав:І перемоги Трампу записали чомусь. Може там система працює трохи поіншому. В більшості випадків, Трампу вже нічого не залишалось крім того, щоб погоджуватись на активні дії.


Сейчас понаблюдаем как система будет действовать при демократах.
Могу сразу сказать, что по опыту любые ожидания оказываются завышенными. Независимо от персоналий.
Для начала понаблюдаем за Академиком Черским, который стоит сейчас прямо на окончании недостроенного Северного потока. Как Трамп яростно боролся против СП мы видели. Будет ли Байден также яростно ругаться с Германией, уже скоро узнаем.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:38

  freeze написав:Сейчас понаблюдаем как система будет действовать при демократах.


Музыка уже кончилась, а они все еще танцуют. Фразу приписывают Соросу. Посмотрим какой танец исполнят демократы.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Из просторов Фейсбука:
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Якщо абстрагуватися від самого факту створення Трампом досить небезпечного прецеденту (попередні події аналогічного характеру що мали в місце 1814 року не враховуємо), то особисто в мене найбільше занепокоєння викликає дуже вірогідна можливість достатньо жорсткої лівої реакції та можливі короткострокові спекулятивні хитання фондового ринку США.

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