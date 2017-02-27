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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7106710771087109
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Хотя, что тут расследовать? Очевидно, что это птн и трамп заманили людей в капитолий, и там их расстреляли


Однозначно, это все длинные руки кремля во всем виноваты. И в "самых честных выборах" и в беспорядках. Однозначно.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  foxluck написав:водій маршрутки

та визнаний усім автопарком експерт по фондовому ринку
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:12

  Alex2007 написав:
  Вкладчик1234 написав:Хотя, что тут расследовать? Очевидно, что это птн и трамп заманили людей в капитолий, и там их расстреляли


Однозначно, это все длинные руки кремля во всем виноваты. И в "самых честных выборах" и в беспорядках. Однозначно.

Каких доказательств Вам ещё не хватает? :)

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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Христос рождається!!!

Все буде добре! © :D
(але то не точно) :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

То що, треба вже викидитати всі доляри фффтопку?
Чи ще зачекати? :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:23

  Долярчик написав:То що, треба вже викидитати всі доляри фффтопку?
Чи ще зачекати? :D


поміняти нік на Бетончик :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:26

  Alex2007 написав:
  Долярчик написав:То що, треба вже викидитати всі доляри фффтопку?
Чи ще зачекати? :D


поміняти нік на Бетончик :lol:

Не, на беткоинчик будет надежнее :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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