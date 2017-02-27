|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:00
Вкладчик1234 написав:
Хотя, что тут расследовать? Очевидно, что это птн и трамп заманили людей в капитолий, и там их расстреляли
Однозначно, это все длинные руки кремля во всем виноваты. И в "самых честных выборах" и в беспорядках. Однозначно.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 2697
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1309 раз.
- Подякували: 1129 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:09
foxluck написав:
водій маршрутки
та визнаний усім автопарком експерт по фондовому ринку
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2643
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 403 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:12
Alex2007 написав: Вкладчик1234 написав:
Хотя, что тут расследовать? Очевидно, что это птн и трамп заманили людей в капитолий, и там их расстреляли
Однозначно, это все длинные руки кремля во всем виноваты. И в "самых честных выборах" и в беспорядках. Однозначно.
Каких доказательств Вам ещё не хватает?
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13760
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7513 раз.
- Подякували: 3605 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:23
Долярчик написав:
То що, треба вже викидитати всі доляри фффтопку?
Чи ще зачекати?
поміняти нік на Бетончик
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 2697
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1309 раз.
- Подякували: 1129 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:26
Alex2007 написав: Долярчик написав:
То що, треба вже викидитати всі доляри фффтопку?
Чи ще зачекати?
поміняти нік на Бетончик
Не, на беткоинчик будет надежнее
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2643
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 403 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21717
|2828149
|
|
|7352
|1714818
|
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ
|
|643
|149454
|
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor
|