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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7106710771087109
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Хотя, что тут расследовать? Очевидно, что это птн и трамп заманили людей в капитолий, и там их расстреляли


Однозначно, это все длинные руки кремля во всем виноваты. И в "самых честных выборах" и в беспорядках. Однозначно.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  foxluck написав:водій маршрутки

та визнаний усім автопарком експерт по фондовому ринку
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:12

  Alex2007 написав:
  Вкладчик1234 написав:Хотя, что тут расследовать? Очевидно, что это птн и трамп заманили людей в капитолий, и там их расстреляли


Однозначно, это все длинные руки кремля во всем виноваты. И в "самых честных выборах" и в беспорядках. Однозначно.

Каких доказательств Вам ещё не хватает? :)

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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Христос рождається!!!

Все буде добре! © :D
(але то не точно) :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

То що, треба вже викидитати всі доляри фффтопку?
Чи ще зачекати? :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:23

  Долярчик написав:То що, треба вже викидитати всі доляри фффтопку?
Чи ще зачекати? :D


поміняти нік на Бетончик :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:26

  Alex2007 написав:
  Долярчик написав:То що, треба вже викидитати всі доляри фффтопку?
Чи ще зачекати? :D


поміняти нік на Бетончик :lol:

Не, на беткоинчик будет надежнее :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:15

  freeze написав:
  aklex написав:І перемоги Трампу записали чомусь. Може там система працює трохи поіншому. В більшості випадків, Трампу вже нічого не залишалось крім того, щоб погоджуватись на активні дії.


Сейчас понаблюдаем как система будет действовать при демократах.
Могу сразу сказать, что по опыту любые ожидания оказываются завышенными. Независимо от персоналий.
Для начала понаблюдаем за Академиком Черским, который стоит сейчас прямо на окончании недостроенного Северного потока. Как Трамп яростно боролся против СП мы видели. Будет ли Байден также яростно ругаться с Германией, уже скоро узнаем.

Да пусть стоит. Абсолютно бесполезно
Санкции США: СП-2 не получит сертификации
"DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта", - сообщили в компании.
...
Санкции США вступили в силу 1 января 2021 года. Они запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации российского трубопровода. Компаниям предоставлен месяц на то, чтобы уйти из проекта иначе они попадают под санкции.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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