aklex написав:І перемоги Трампу записали чомусь. Може там система працює трохи поіншому. В більшості випадків, Трампу вже нічого не залишалось крім того, щоб погоджуватись на активні дії.
Сейчас понаблюдаем как система будет действовать при демократах. Могу сразу сказать, что по опыту любые ожидания оказываются завышенными. Независимо от персоналий. Для начала понаблюдаем за Академиком Черским, который стоит сейчас прямо на окончании недостроенного Северного потока. Как Трамп яростно боролся против СП мы видели. Будет ли Байден также яростно ругаться с Германией, уже скоро узнаем.
"DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта", - сообщили в компании. ... Санкции США вступили в силу 1 января 2021 года. Они запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации российского трубопровода. Компаниям предоставлен месяц на то, чтобы уйти из проекта иначе они попадают под санкции.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой