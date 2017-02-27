Лично мне вспомнилось 11 сентября 2001 года. На завтра утром я молодой и наивный взял свои не очень большие накопления и пошел избавиться от "валюты государства что рушится". Так мне тогда казалось... Моей не окрепшей достаточно психике. Так вот барыги предложили полцены. И спасибо им за жадность. Предложили бы 80% или даже 70%... продал бы. А чуть позже от одного из старших товарищей я услышал фразу, которую часто повторял на этом форуме наш харьковский коллега mike41 "Нет в мире денег кроме долларов США", мой друг тогда добавил, - Вован, все мировые богатства номинированы в баксе, никто не захочет их лишиться, доллару просто не позволят обесцениться что бы ни было....
Американская демократическая правовая система способна пережевать и выплюнуть и большее горе чем пpидуpoк-Трамп. А потом они сделают выводы, запишут в учебники и станут еще сильнее.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
В четверг, 7 января, в городе Валки Харьковской области активисты перекрыли трассу Харьков-Киев. Они провели акцию протеста в связи с увеличением тарифов на газоснабжение в поддержку жителей Полтавской области, которые также тремя днями ранее перекрывали дорогу.
Объявление об акции протеста публикует Телеграм-канал "ХС.Харьков".
Началось?
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
buratinyo евро растёт по другим причинам. Цикл дешевого евро сменяется на цикл дорогого евро. Будет расти до 1,4 (а может и выше но скорее всего не выше 1,5). Но главное это не сиюминутный тренд, дорогим евро будет минимум 5-8 лет.
Политические события в сша не влияют на её экономическую и военную мощь. В конце концов именно военная мощь заставляет все страны мира искать дружбы с сша и использовать доллар в звр. За исключением некоторых дураков.
Евро локальная валюта которая на других континентах никому не нужна. Некорректно их противопоставлять с долларом.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian написав:buratinyo евро растёт по другим причинам. Цикл дешевого евро сменяется на цикл дорогого евро. Будет расти до 1,4 (а может и выше но скорее всего не выше 1,5). Но главное это не сиюминутный тренд, дорогим евро будет минимум 5-8 лет.
Политические события в сша не влияют на её экономическую и военную мощь. В конце концов именно военная мощь заставляет все страны мира искать дружбы с сша и использовать доллар в звр. За исключением некоторых дураков.
Евро локальная валюта которая на других континентах никому не нужна. Некорректно их противопоставлять с долларом.
Поддерживаю. Евро это вообще стремная "валюта" и временная. Евросоюз всеравно распадется, как все союзы.