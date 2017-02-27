Додано: Чет 07 січ, 2021 16:39

buratinyo евро растёт по другим причинам. Цикл дешевого евро сменяется на цикл дорогого евро. Будет расти до 1,4 (а может и выше но скорее всего не выше 1,5). Но главное это не сиюминутный тренд, дорогим евро будет минимум 5-8 лет.



Политические события в сша не влияют на её экономическую и военную мощь. В конце концов именно военная мощь заставляет все страны мира искать дружбы с сша и использовать доллар в звр. За исключением некоторых дураков.



Евро локальная валюта которая на других континентах никому не нужна. Некорректно их противопоставлять с долларом.

верю в евро... по 1,4

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