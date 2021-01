Додано: Чет 07 січ, 2021 15:55

Лично мне вспомнилось 11 сентября 2001 года.

На завтра утром я молодой и наивный взял свои не очень большие накопления и пошел избавиться от "валюты государства что рушится". Так мне тогда казалось... Моей не окрепшей достаточно психике.

Так вот барыги предложили полцены. И спасибо им за жадность. Предложили бы 80% или даже 70%... продал бы.

А чуть позже от одного из старших товарищей я услышал фразу, которую часто повторял на этом форуме наш харьковский коллега mike41

"Нет в мире денег кроме долларов США", мой друг тогда добавил, - Вован, все мировые богатства номинированы в баксе, никто не захочет их лишиться, доллару просто не позволят обесцениться что бы ни было....



Американская демократическая правовая система способна пережевать и выплюнуть и большее горе чем пpидуpoк-Трамп. А потом они сделают выводы, запишут в учебники и станут еще сильнее.

