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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7106710771087109>
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Лично мне вспомнилось 11 сентября 2001 года.
На завтра утром я молодой и наивный взял свои не очень большие накопления и пошел избавиться от "валюты государства что рушится". Так мне тогда казалось... Моей не окрепшей достаточно психике.
Так вот барыги предложили полцены. И спасибо им за жадность. Предложили бы 80% или даже 70%... продал бы.
А чуть позже от одного из старших товарищей я услышал фразу, которую часто повторял на этом форуме наш харьковский коллега mike41
"Нет в мире денег кроме долларов США", мой друг тогда добавил, - Вован, все мировые богатства номинированы в баксе, никто не захочет их лишиться, доллару просто не позволят обесцениться что бы ни было....

Американская демократическая правовая система способна пережевать и выплюнуть и большее горе чем пpидуpoк-Трамп. А потом они сделают выводы, запишут в учебники и станут еще сильнее.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В четверг, 7 января, в городе Валки Харьковской области активисты перекрыли трассу Харьков-Киев. Они провели акцию протеста в связи с увеличением тарифов на газоснабжение в поддержку жителей Полтавской области, которые также тремя днями ранее перекрывали дорогу.

Объявление об акции протеста публикует Телеграм-канал "ХС.Харьков".

Началось?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:39

buratinyo евро растёт по другим причинам. Цикл дешевого евро сменяется на цикл дорогого евро. Будет расти до 1,4 (а может и выше но скорее всего не выше 1,5). Но главное это не сиюминутный тренд, дорогим евро будет минимум 5-8 лет.

Политические события в сша не влияют на её экономическую и военную мощь. В конце концов именно военная мощь заставляет все страны мира искать дружбы с сша и использовать доллар в звр. За исключением некоторых дураков.

Евро локальная валюта которая на других континентах никому не нужна. Некорректно их противопоставлять с долларом.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Политические события в сша не влияют на её экономическую и военную мощь.
очень интересно. То есть, эффективное госуправление позволило построить мощную экономику и армию, но кризис в госуправлении не создаёт риска, что эти достижения будут потеряны?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:52

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Политические события в сша не влияют на её экономическую и военную мощь.
очень интересно. То есть, эффективное госуправление позволило построить мощную экономику и армию, но кризис в госуправлении не создаёт риска, что эти достижения будут потеряны?

Психически здоровые люди не боятся детских страхов и болезней. В отличии от наших майданов которые разрушительны для только начинающих жить молодых демократий.

Где вы увидели в США кризис госуправления. Отдельные Штаты объявляют недоверие Байдену и независимость? Армия и полиция сложила оружия и самораспустилась?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:02

  vitaliian написав:buratinyo евро растёт по другим причинам. Цикл дешевого евро сменяется на цикл дорогого евро. Будет расти до 1,4 (а может и выше но скорее всего не выше 1,5). Но главное это не сиюминутный тренд, дорогим евро будет минимум 5-8 лет.

Политические события в сша не влияют на её экономическую и военную мощь. В конце концов именно военная мощь заставляет все страны мира искать дружбы с сша и использовать доллар в звр. За исключением некоторых дураков.

Евро локальная валюта которая на других континентах никому не нужна. Некорректно их противопоставлять с долларом.
Поддерживаю. Евро это вообще стремная "валюта" и временная. Евросоюз всеравно распадется, как все союзы.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:05

fin этого я не говорил)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:26

  vitaliian написав:buratinyo евро растёт по другим причинам. Цикл дешевого евро сменяется на цикл дорогого евро. Будет расти до 1,4 (а может и выше но скорее всего не выше 1,5). Но главное это не сиюминутный тренд, дорогим евро будет минимум 5-8 лет. Политические события в сша не влияют на её экономическую и военную мощь. В конце концов именно военная мощь заставляет все страны мира искать дружбы с сша и использовать доллар в звр. За исключением некоторых дураков.

Думаю по другому со своего опыта. Приведу в качестве возражения на этот упрощенный взгляд на мир такие объективные моменты.
1. Вооруженные силы сильны и боеспособны при таких обстоятельствах: достаточное количество боевых единиц и их налаженное снабжение, экономические возможности для ведения долгой войны, превосходство в вооружениях и технологиях, единое командование без страха и упрека.
Конкуренты США в военном контексте это Китай, Япония, Россия, Иран и содружества из нескольких государств (Германия, Франция, Англия, Италия). При прямом столкновении я не вижу почему США будет победителем.
2. Политика всегда влияет на экономику страны, к сожалению. Это как эффект бабочки. Принятие глупого закона может положить на лопатки не только отрасль промышленности, но и всю промышленность. За примерами ходить далеко и не надо. Украина потеряла промышленность свою из-за .... неграмотности людей, принимающих законы и ратифицирующих международные соглашения. В США, например, ошибки в регулировании внешней торговли привели к тому, что торговое сальдо США было негативным очень долгое время, что в итоге приводит к сворачиванию национального производства. Трамп пытался исправить эту проблему, но на это нужно больше времени и ресурсов, ведь быстро и дешево только кошки рождаются.
3. У евро уже закончились проблемы, на которых оно падало уже слишком долго. Тренд должен поменяться. С технической точки зрения разворот уже произошел после рисования тройного дна на графике курсов на месячном таймфрейме. Но по классике мы еще должны протестировать пробитый вверх нисходящий канал по евро сверху. А это значит, что вероятно снижение евро до уровня 1,18-1,17-1,16 через какое-то время после пробоя этого канала. График не привожу, чтобы не запутывать экспертов.

Ха-ха, мои два предыдущие сообщения удалили. :mrgreen: А они касались прогноза по доллару.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:40

buratinyo когда приходишь на собеседование можешь сколько угодно рассказывать о собственной боеспособности но без реализованных проектов этому не очень верят. То же касается боеспособности Китая и других стран мира. 2ю мировую выиграли сша ( а не ссср как это преподносили советские пропагандисты), вся современная авиация, автомобили, топливо и многое многое другое были предоставлены сталину по лэндлизу и мировые историки сходятся во мнении что у ссср не хватило бы ресурсов самостоятельно победить гитлеровскую Германию. Не забывайте про голод который испытывал ссср во время войны даже в тылу. Холодную войну тоже выиграл сша. И т.д. Деньги верят фактам, а не рисованному потенциалу.

Содружество всегда будет слабее моноврага, между союзниками могут возникнуть конкуренция или разногласия, у сша в мире нет реального сильного врага. Китай никогда не нападал на территории, которые не считал исторически своими. А если бы и нападал (в безумной теории) то начал бы наверное с узкоглазых соседей, а не с врага на другом континенте. Китай не считает врагом ни одну страну мира, так для справки.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а давайте отвлечемся от американских проблем - там как-то и без нас разберутся;)

технический вопрос по госфинансам. не совсем по теме, но здесь часто ссылаются на эти данные.
есть понятие денежная база, которая состоит из кеша и т.н. переказных депозитов (по идее, это грн остатки на корсчетах в банках)
на дек.19 это - 477 млрд грн - 425 кеш и 52 остатки на корсчетах
на ноя.20 это - 586 млрд грн - 534 кеш и 51 остатки на корсчетах

Вопрос - почему не учитываются деньги на остатках в казначействе?
- они входят в остатки на корсчетах? я думал казначейство отдельная структура.
- просто методика такая, и на самом деле денег в больше, чем показатель денежная база?

Второй более общий вопрос - про остатки в казначействе - какие цифры использовать? данные казначейста по остатках на ЕКР - одни, в НБУ другие, в отчетах казначейства - третьи. Кто-то в теме?
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