Додано: Чет 07 січ, 2021 17:26

vitaliian написав: buratinyo евро растёт по другим причинам. Цикл дешевого евро сменяется на цикл дорогого евро. Будет расти до 1,4 (а может и выше но скорее всего не выше 1,5). Но главное это не сиюминутный тренд, дорогим евро будет минимум 5-8 лет. Политические события в сша не влияют на её экономическую и военную мощь. В конце концов именно военная мощь заставляет все страны мира искать дружбы с сша и использовать доллар в звр. За исключением некоторых дураков. евро растёт по другим причинам. Цикл дешевого евро сменяется на цикл дорогого евро. Будет расти до 1,4 (а может и выше но скорее всего не выше 1,5). Но главное это не сиюминутный тренд, дорогим евро будет минимум 5-8 лет. Политические события в сша не влияют на её экономическую и военную мощь. В конце концов именно военная мощь заставляет все страны мира искать дружбы с сша и использовать доллар в звр. За исключением некоторых дураков.

Думаю по другому со своего опыта. Приведу в качестве возражения на этот упрощенный взгляд на мир такие объективные моменты.1. Вооруженные силы сильны и боеспособны при таких обстоятельствах: достаточное количество боевых единиц и их налаженное снабжение, экономические возможности для ведения долгой войны, превосходство в вооружениях и технологиях, единое командование без страха и упрека.Конкуренты США в военном контексте это Китай, Япония, Россия, Иран и содружества из нескольких государств (Германия, Франция, Англия, Италия). При прямом столкновении я не вижу почему США будет победителем.2. Политика всегда влияет на экономику страны, к сожалению. Это как эффект бабочки. Принятие глупого закона может положить на лопатки не только отрасль промышленности, но и всю промышленность. За примерами ходить далеко и не надо. Украина потеряла промышленность свою из-за .... неграмотности людей, принимающих законы и ратифицирующих международные соглашения. В США, например, ошибки в регулировании внешней торговли привели к тому, что торговое сальдо США было негативным очень долгое время, что в итоге приводит к сворачиванию национального производства. Трамп пытался исправить эту проблему, но на это нужно больше времени и ресурсов, ведь быстро и дешево только кошки рождаются.3. У евро уже закончились проблемы, на которых оно падало уже слишком долго. Тренд должен поменяться. С технической точки зрения разворот уже произошел после рисования тройного дна на графике курсов на месячном таймфрейме. Но по классике мы еще должны протестировать пробитый вверх нисходящий канал по евро сверху. А это значит, что вероятно снижение евро до уровня 1,18-1,17-1,16 через какое-то время после пробоя этого канала. График не привожу, чтобы не запутывать экспертов.Ха-ха, мои два предыдущие сообщения удалили.А они касались прогноза по доллару.