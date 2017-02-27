да, Швейцарская конфедерация или Североамериканские Соединённые Штаты учат нас именно этому.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 січ, 2021 18:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 07 січ, 2021 18:11
Мир изменчив. Ещё в начале осени никто даже не пытался моделировать ситуацию, что уходящий президент сломает традицию достойной и цивилизованной передачи власти преемнику. А уж чтобы демонстранты ломились в здание парламента, а уходящий президент на этом фоне позволил себе заявления, за которые ему заблочили твиттер...
Додано: Чет 07 січ, 2021 18:16
санкции против СП2 это в первую очередь санкции против Меркель (заставить Германию выполнять свои обязанности по наполнению бюджета НАТО, а также стимулировать покупку ж.газа из США), на РФ они практически не повлияли. После подписания договора с Нафтогазом Украины и Газпрома фактически не осталось газа для прокачки по СП2
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 07 січ, 2021 18:17
Все, що сталось - Трамп убив своє політичне майбутнє і про реванш 2024 року він може забути...
п.с. крім того, жаль людей, які повелись на заклики лідера, який при першому ж шухері утік в кущі, а вони втратили своє життя.
Додано: Чет 07 січ, 2021 18:18
Не нужно излишне драматизировать, идиоты есть в любой стране и в каждой они могут так же ворваться в парламент или другое здание. Людям не хватает ума понять что демократия это не игра царь горы (где кто на горе тот и царь). За заявления потом вероятно будут суды, от которых (я верю) нельзя откупиться. Все это конечно подрывает авторитет должности президента, который для американца был символом демократии и свободы. Ну то такое.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 07 січ, 2021 18:23, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Чет 07 січ, 2021 18:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Деньги в казначействе временно не находятся в обороте.
Деление на агрегаты достаточно условно. Так приняли для удобства расчетов.
Нет. По анализу ликвидности мы видим, что движение денег в казначество и обратно изменяет сумму остатков на коррсчетах.
Да. Денежная база - это абсолютно свободные деньги, которыми можно оперировать в любой момент. Есть несколько агрегатов, которые отражают степень доступности денег. Наиболее общий - денежная масса.
Я не уверен, что мы можем сколь-нибудь осознанно эти цифры использовать, если не считать использования для нагнетания паники
Казначейство, с некоторой натяжкой, можно рассматривать как специфический банк. Счетов в нем много. ЕКС - один из них. На нем хранятся деньги, которые прошли все стадии, поступили в бюджет и доступны для расходования. В казначействе много и других счетов. Там счета налоговой, которых для удобства администрирования открыто очень много. На них деньги по дороге в бюджет надолго не задерживаются, но постоянно что-то есть. Наиболее полной и оперативной информацией обладает, безусловно, казначейство, но и в его отчетах может быть не все. Движение денег там настолько интенсивное, что любые цифры устаревают в момент вычисления, еще до публикации.
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