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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7107710871097110>
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Евросоюз всеравно распадется, как все союзы.
да, Швейцарская конфедерация или Североамериканские Соединённые Штаты учат нас именно этому.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:11

  vitaliian написав:Где вы увидели в США кризис госуправления. Отдельные Штаты объявляют недоверие Байдену и независимость? Армия и полиция сложила оружия и самораспустилась?

Мир изменчив. Ещё в начале осени никто даже не пытался моделировать ситуацию, что уходящий президент сломает традицию достойной и цивилизованной передачи власти преемнику. А уж чтобы демонстранты ломились в здание парламента, а уходящий президент на этом фоне позволил себе заявления, за которые ему заблочили твиттер...
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:16

  freeze написав:
  aklex написав:І перемоги Трампу записали чомусь. Може там система працює трохи поіншому. В більшості випадків, Трампу вже нічого не залишалось крім того, щоб погоджуватись на активні дії.


Сейчас понаблюдаем как система будет действовать при демократах.
Могу сразу сказать, что по опыту любые ожидания оказываются завышенными. Независимо от персоналий.
Для начала понаблюдаем за Академиком Черским, который стоит сейчас прямо на окончании недостроенного Северного потока. Как Трамп яростно боролся против СП мы видели. Будет ли Байден также яростно ругаться с Германией, уже скоро узнаем.


санкции против СП2 это в первую очередь санкции против Меркель (заставить Германию выполнять свои обязанности по наполнению бюджета НАТО, а также стимулировать покупку ж.газа из США), на РФ они практически не повлияли. После подписания договора с Нафтогазом Украины и Газпрома фактически не осталось газа для прокачки по СП2
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:17

  juristkostya написав:Мир изменчив. Ещё в начале осени никто даже не пытался моделировать ситуацию, что уходящий президент сломает традицию достойной и цивилизованной передачи власти преемнику. А уж чтобы демонстранты ломились в здание парламента, а уходящий президент на этом фоне позволил себе заявления, за которые ему заблочили твиттер...


Все, що сталось - Трамп убив своє політичне майбутнє і про реванш 2024 року він може забути...

п.с. крім того, жаль людей, які повелись на заклики лідера, який при першому ж шухері утік в кущі, а вони втратили своє життя.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:18

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Где вы увидели в США кризис госуправления. Отдельные Штаты объявляют недоверие Байдену и независимость? Армия и полиция сложила оружия и самораспустилась?

Мир изменчив. Ещё в начале осени никто даже не пытался моделировать ситуацию, что уходящий президент сломает традицию достойной и цивилизованной передачи власти преемнику. А уж чтобы демонстранты ломились в здание парламента, а уходящий президент на этом фоне позволил себе заявления, за которые ему заблочили твиттер...

Не нужно излишне драматизировать, идиоты есть в любой стране и в каждой они могут так же ворваться в парламент или другое здание. Людям не хватает ума понять что демократия это не игра царь горы (где кто на горе тот и царь). За заявления потом вероятно будут суды, от которых (я верю) нельзя откупиться. Все это конечно подрывает авторитет должности президента, который для американца был символом демократии и свободы. Ну то такое.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 07 січ, 2021 18:23, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:Вопрос - почему не учитываются деньги на остатках в казначействе?

Деньги в казначействе временно не находятся в обороте.
Деление на агрегаты достаточно условно. Так приняли для удобства расчетов.
  Shaman написав:- они входят в остатки на корсчетах? я думал казначейство отдельная структура.

Нет. По анализу ликвидности мы видим, что движение денег в казначество и обратно изменяет сумму остатков на коррсчетах.
  Shaman написав:- просто методика такая, и на самом деле денег в больше, чем показатель денежная база?

Да. Денежная база - это абсолютно свободные деньги, которыми можно оперировать в любой момент. Есть несколько агрегатов, которые отражают степень доступности денег. Наиболее общий - денежная масса.
  Shaman написав:Второй более общий вопрос - про остатки в казначействе - какие цифры использовать? данные казначейста по остатках на ЕКР - одни, в НБУ другие, в отчетах казначейства - третьи. Кто-то в теме?

Я не уверен, что мы можем сколь-нибудь осознанно эти цифры использовать, если не считать использования для нагнетания паники :)
Казначейство, с некоторой натяжкой, можно рассматривать как специфический банк. Счетов в нем много. ЕКС - один из них. На нем хранятся деньги, которые прошли все стадии, поступили в бюджет и доступны для расходования. В казначействе много и других счетов. Там счета налоговой, которых для удобства администрирования открыто очень много. На них деньги по дороге в бюджет надолго не задерживаются, но постоянно что-то есть. Наиболее полной и оперативной информацией обладает, безусловно, казначейство, но и в его отчетах может быть не все. Движение денег там настолько интенсивное, что любые цифры устаревают в момент вычисления, еще до публикации.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Все это конечно подрывает авторитет должности президента, который для американца был символом демократии и свободы
не только авторитет президента, а авторитет выборной процедуры, что принципиально намного важнее. Мы пока не знаем, на какие трансформации пойдёт политическая система США.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:11

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Все это конечно подрывает авторитет должности президента, который для американца был символом демократии и свободы
не только авторитет президента, а авторитет выборной процедуры, что принципиально намного важнее. Мы пока не знаем, на какие трансформации пойдёт политическая система США.

Ничего не вечно, возможно система устарела и требует модернизации.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:21

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Все это конечно подрывает авторитет должности президента, который для американца был символом демократии и свободы
не только авторитет президента, а авторитет выборной процедуры, что принципиально намного важнее. Мы пока не знаем, на какие трансформации пойдёт политическая система США.

Ничего не вечно, возможно система устарела и требует модернизации.


Тут к гадалке не ходи, в результате хорошо спланированной провокации, минимум на ближайшее десятилетие, а скорее всего уже навсегда, мы будем наблюдать монокоалицию демократической партии, которой будут противостоять раздробленные осколки бывшей партии республиканцев. Двухпартийная система умерла.
Блестящая победа, если честно я потрясён мудростью и могущественностью "рептилоидов".
Кто несогласен, те должны смириться с мегадиджитализацией, Большим Братом, нулевыми декларациями, контролем над счетами, повсеместной вакцинацией и многими другими треками. Главное вовремя признать, осознать и подчиниться психологически новым требованиям жизни. Поздравляю победителей. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:26

Просто США надо учиться демократии у более цивилизованных европейских странах.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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