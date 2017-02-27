Додано: Чет 07 січ, 2021 18:23

Shaman написав: Вопрос - почему не учитываются деньги на остатках в казначействе? Вопрос - почему не учитываются деньги на остатках в казначействе?

Shaman написав: - они входят в остатки на корсчетах? я думал казначейство отдельная структура. - они входят в остатки на корсчетах? я думал казначейство отдельная структура.

Shaman написав: - просто методика такая, и на самом деле денег в больше, чем показатель денежная база? - просто методика такая, и на самом деле денег в больше, чем показатель денежная база?

Shaman написав: Второй более общий вопрос - про остатки в казначействе - какие цифры использовать? данные казначейста по остатках на ЕКР - одни, в НБУ другие, в отчетах казначейства - третьи. Кто-то в теме? Второй более общий вопрос - про остатки в казначействе - какие цифры использовать? данные казначейста по остатках на ЕКР - одни, в НБУ другие, в отчетах казначейства - третьи. Кто-то в теме?

Деньги в казначействе временно не находятся в обороте.Деление на агрегаты достаточно условно. Так приняли для удобства расчетов.Нет. По анализу ликвидности мы видим, что движение денег в казначество и обратно изменяет сумму остатков на коррсчетах.Да. Денежная база - это абсолютно свободные деньги, которыми можно оперировать в любой момент. Есть несколько агрегатов, которые отражают степень доступности денег. Наиболее общий - денежная масса.Я не уверен, что мы можем сколь-нибудь осознанно эти цифры использовать, если не считать использования для нагнетания паникиКазначейство, с некоторой натяжкой, можно рассматривать как специфический банк. Счетов в нем много. ЕКС - один из них. На нем хранятся деньги, которые прошли все стадии, поступили в бюджет и доступны для расходования. В казначействе много и других счетов. Там счета налоговой, которых для удобства администрирования открыто очень много. На них деньги по дороге в бюджет надолго не задерживаются, но постоянно что-то есть. Наиболее полной и оперативной информацией обладает, безусловно, казначейство, но и в его отчетах может быть не все. Движение денег там настолько интенсивное, что любые цифры устаревают в момент вычисления, еще до публикации.