Я бы назвал это борьба капитала с демократией, капиталу кажется что все можно купить, но внезапно оказывается что не всё, ни Янык ни ПАП ни Трамп не смогли купить себе 2й срок. А там где нет демократий со сроками у президентов проблем нет.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 19:50
Я бы назвал это борьба капитала с демократией, капиталу кажется что все можно купить, но внезапно оказывается что не всё, ни Янык ни ПАП ни Трамп не смогли купить себе 2й срок. А там где нет демократий со сроками у президентов проблем нет.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Чет 07 січ, 2021 19:58
Не сочтите за излишнее цитирование, но это отличный пост, не грех и повторить))
Даже если все будет не совсем так,ибо мир за 20 лет изменился, и нашу нецифровую душу рвет биток за 37К((, глобально все так и будет.
Штатники получили отличную прививку от популизма и мудачизма. Верю, что правильные выводы будут сделаны и быстро.
Что касается собсно бакса, то даже если он полиняет ещё до 10% за год, глобальный расклад это не изменит пока. Просто надо следить и диверсифицироваться, ничего более.
П.с. если кому-то ещё интересна тема локдауна, то в 18-10 сегодня на сайте кму появилось сообщение, что он таки завтра начинается, в ранее прописанном формате. Ничего не изменилось, по сути, носки не разрешили), батарейки тоже. И даже эпицентры) но это не точно, завтра вскрытие покажет, кто где и чем рискнет торговать. Уровень управления деградирует даже быстрее,чем сама экономика.
Веселих усім свят!
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:06
Ошибка.
Янык, ПАП, Трамп пытались неудачно противостоять гораздо более могущественному капиталу.
Трамп - банальный голодранец, по сравнению с могущественным Цукербергом, который постоянно банил Трампа в мировых соцсетях, и оперировал на порядок более мощным капиталом по сравнению с Трампом, Трамп не сравним даже близко по могуществу с Билом Гейтсом и другими лидерами новой демократической мировой реальности.
Мир ушёл вперёд, а Трамп остался на уровне догаджетового мира глубинной стандартной белой Америки из фильмов 60-х, 70-х годов. Глобализм победил полностью и навсегда.
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