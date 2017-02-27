Investor_K написав:Просто США надо учиться демократии у более цивилизованных европейских странах.
Я бы назвал это борьба капитала с демократией, капиталу кажется что все можно купить, но внезапно оказывается что не всё, ни Янык ни ПАП ни Трамп не смогли купить себе 2й срок. А там где нет демократий со сроками у президентов проблем нет.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vovan_prm написав:Лично мне вспомнилось 11 сентября 2001 года. На завтра утром я молодой и наивный взял свои не очень большие накопления и пошел избавиться от "валюты государства что рушится". Так мне тогда казалось... Моей не окрепшей достаточно психике. Так вот барыги предложили полцены. И спасибо им за жадность. Предложили бы 80% или даже 70%... продал бы. А чуть позже от одного из старших товарищей я услышал фразу, которую часто повторял на этом форуме наш харьковский коллега mike41 "Нет в мире денег кроме долларов США", мой друг тогда добавил, - Вован, все мировые богатства номинированы в баксе, никто не захочет их лишиться, доллару просто не позволят обесцениться что бы ни было....
Американская демократическая правовая система способна пережевать и выплюнуть и большее горе чем пpидуpoк-Трамп. А потом они сделают выводы, запишут в учебники и станут еще сильнее.
Не сочтите за излишнее цитирование, но это отличный пост, не грех и повторить)) Даже если все будет не совсем так,ибо мир за 20 лет изменился, и нашу нецифровую душу рвет биток за 37К((, глобально все так и будет. Штатники получили отличную прививку от популизма и мудачизма. Верю, что правильные выводы будут сделаны и быстро. Что касается собсно бакса, то даже если он полиняет ещё до 10% за год, глобальный расклад это не изменит пока. Просто надо следить и диверсифицироваться, ничего более.
П.с. если кому-то ещё интересна тема локдауна, то в 18-10 сегодня на сайте кму появилось сообщение, что он таки завтра начинается, в ранее прописанном формате. Ничего не изменилось, по сути, носки не разрешили), батарейки тоже. И даже эпицентры) но это не точно, завтра вскрытие покажет, кто где и чем рискнет торговать. Уровень управления деградирует даже быстрее,чем сама экономика. Веселих усім свят!
Investor_K написав:Просто США надо учиться демократии у более цивилизованных европейских странах.
Я бы назвал это борьба капитала с демократией, капиталу кажется что все можно купить, но внезапно оказывается что не всё, ни Янык ни ПАП ни Трамп не смогли купить себе 2й срок. А там где нет демократий со сроками у президентов проблем нет.
Ошибка. Янык, ПАП, Трамп пытались неудачно противостоять гораздо более могущественному капиталу. Трамп - банальный голодранец, по сравнению с могущественным Цукербергом, который постоянно банил Трампа в мировых соцсетях, и оперировал на порядок более мощным капиталом по сравнению с Трампом, Трамп не сравним даже близко по могуществу с Билом Гейтсом и другими лидерами новой демократической мировой реальности. Мир ушёл вперёд, а Трамп остался на уровне догаджетового мира глубинной стандартной белой Америки из фильмов 60-х, 70-х годов. Глобализм победил полностью и навсегда.
vitaliian написав:Где вы увидели в США кризис госуправления. Отдельные Штаты объявляют недоверие Байдену и независимость? Армия и полиция сложила оружия и самораспустилась?
Мир изменчив. Ещё в начале осени никто даже не пытался моделировать ситуацию, что уходящий президент сломает традицию достойной и цивилизованной передачи власти преемнику. А уж чтобы демонстранты ломились в здание парламента, а уходящий президент на этом фоне позволил себе заявления, за которые ему заблочили твиттер...
В Штатах уже было подобное. Это повторение истории, из которой они, в отличии от нас, выносят уроки.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Сибарит написав:Да. Денежная база - это абсолютно свободные деньги, которыми можно оперировать в любой момент. Есть несколько агрегатов, которые отражают степень доступности денег. Наиболее общий - денежная масса.
Строго говоря, Денежная база не является агрегатом. Это отдельный инструмент расчетов.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Investor_K написав:Просто США надо учиться демократии у более цивилизованных европейских странах.
Я бы назвал это борьба капитала с демократией, капиталу кажется что все можно купить, но внезапно оказывается что не всё, ни Янык ни ПАП ни Трамп не смогли купить себе 2й срок. А там где нет демократий со сроками у президентов проблем нет.
Ошибка. Янык, ПАП, Трамп пытались неудачно противостоять гораздо более могущественному капиталу. Трамп - банальный голодранец, по сравнению с могущественным Цукербергом, который постоянно банил Трампа в мировых соцсетях, и оперировал на порядок более мощным капиталом по сравнению с Трампом, Трамп не сравним даже близко по могуществу с Билом Гейтсом и другими лидерами новой демократической мировой реальности. Мир ушёл вперёд, а Трамп остался на уровне догаджетового мира глубинной стандартной белой Америки из фильмов 60-х, 70-х годов. Глобализм победил полностью и навсегда.
Ваш титул форумчанина года отражает все глобальные смещения цивилизации в сторону деградации. Фильм Идиократия.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.