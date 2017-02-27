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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7108710971107111>
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:50

  Investor_K написав:Просто США надо учиться демократии у более цивилизованных европейских странах.

Я бы назвал это борьба капитала с демократией, капиталу кажется что все можно купить, но внезапно оказывается что не всё, ни Янык ни ПАП ни Трамп не смогли купить себе 2й срок. А там где нет демократий со сроками у президентов проблем нет.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:58

  vovan_prm написав:Лично мне вспомнилось 11 сентября 2001 года.
На завтра утром я молодой и наивный взял свои не очень большие накопления и пошел избавиться от "валюты государства что рушится". Так мне тогда казалось... Моей не окрепшей достаточно психике.
Так вот барыги предложили полцены. И спасибо им за жадность. Предложили бы 80% или даже 70%... продал бы.
А чуть позже от одного из старших товарищей я услышал фразу, которую часто повторял на этом форуме наш харьковский коллега mike41
"Нет в мире денег кроме долларов США", мой друг тогда добавил, - Вован, все мировые богатства номинированы в баксе, никто не захочет их лишиться, доллару просто не позволят обесцениться что бы ни было....

Американская демократическая правовая система способна пережевать и выплюнуть и большее горе чем пpидуpoк-Трамп. А потом они сделают выводы, запишут в учебники и станут еще сильнее.

Не сочтите за излишнее цитирование, но это отличный пост, не грех и повторить))
Даже если все будет не совсем так,ибо мир за 20 лет изменился, и нашу нецифровую душу рвет биток за 37К((, глобально все так и будет.
Штатники получили отличную прививку от популизма и мудачизма. Верю, что правильные выводы будут сделаны и быстро.
Что касается собсно бакса, то даже если он полиняет ещё до 10% за год, глобальный расклад это не изменит пока. Просто надо следить и диверсифицироваться, ничего более.

П.с. если кому-то ещё интересна тема локдауна, то в 18-10 сегодня на сайте кму появилось сообщение, что он таки завтра начинается, в ранее прописанном формате. Ничего не изменилось, по сути, носки не разрешили), батарейки тоже. И даже эпицентры) но это не точно, завтра вскрытие покажет, кто где и чем рискнет торговать. Уровень управления деградирует даже быстрее,чем сама экономика.
Веселих усім свят!
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:06

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Просто США надо учиться демократии у более цивилизованных европейских странах.

Я бы назвал это борьба капитала с демократией, капиталу кажется что все можно купить, но внезапно оказывается что не всё, ни Янык ни ПАП ни Трамп не смогли купить себе 2й срок. А там где нет демократий со сроками у президентов проблем нет.


Ошибка.
Янык, ПАП, Трамп пытались неудачно противостоять гораздо более могущественному капиталу.
Трамп - банальный голодранец, по сравнению с могущественным Цукербергом, который постоянно банил Трампа в мировых соцсетях, и оперировал на порядок более мощным капиталом по сравнению с Трампом, Трамп не сравним даже близко по могуществу с Билом Гейтсом и другими лидерами новой демократической мировой реальности.
Мир ушёл вперёд, а Трамп остался на уровне догаджетового мира глубинной стандартной белой Америки из фильмов 60-х, 70-х годов. Глобализм победил полностью и навсегда.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:41

freeze неправда, у трампа был айфон.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не хотелось бы быть пророком, но в данном контексте хочется напомнить свой собственный пост относительно бакса в частности:
Остается потенциал к снижению. Уж слишком много дров наломал тамошний придypok. Еще мне не нравится возраст новоизбранного.


Валютный рынок в контексте ДС
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:56

  vitaliian написав:freeze неправда, у трампа был айфон.


Айфон даже обезьяны освоили.

https://www.youtube.com/watch?v=CSQ6rb-9UPo :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:59

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Где вы увидели в США кризис госуправления. Отдельные Штаты объявляют недоверие Байдену и независимость? Армия и полиция сложила оружия и самораспустилась?

Мир изменчив. Ещё в начале осени никто даже не пытался моделировать ситуацию, что уходящий президент сломает традицию достойной и цивилизованной передачи власти преемнику. А уж чтобы демонстранты ломились в здание парламента, а уходящий президент на этом фоне позволил себе заявления, за которые ему заблочили твиттер...

В Штатах уже было подобное. Это повторение истории, из которой они, в отличии от нас, выносят уроки.
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Да. Денежная база - это абсолютно свободные деньги, которыми можно оперировать в любой момент. Есть несколько агрегатов, которые отражают степень доступности денег. Наиболее общий - денежная масса.

Строго говоря, Денежная база не является агрегатом. Это отдельный инструмент расчетов.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:04

Может, запустить проект за счет штатов, поучить их демократии? Ярдов так за 40...
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:09

  freeze написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Просто США надо учиться демократии у более цивилизованных европейских странах.

Я бы назвал это борьба капитала с демократией, капиталу кажется что все можно купить, но внезапно оказывается что не всё, ни Янык ни ПАП ни Трамп не смогли купить себе 2й срок. А там где нет демократий со сроками у президентов проблем нет.


Ошибка.
Янык, ПАП, Трамп пытались неудачно противостоять гораздо более могущественному капиталу.
Трамп - банальный голодранец, по сравнению с могущественным Цукербергом, который постоянно банил Трампа в мировых соцсетях, и оперировал на порядок более мощным капиталом по сравнению с Трампом, Трамп не сравним даже близко по могуществу с Билом Гейтсом и другими лидерами новой демократической мировой реальности.
Мир ушёл вперёд, а Трамп остался на уровне догаджетового мира глубинной стандартной белой Америки из фильмов 60-х, 70-х годов. Глобализм победил полностью и навсегда.

Ваш титул форумчанина года отражает все глобальные смещения цивилизации в сторону деградации. Фильм Идиократия.
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