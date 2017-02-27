Додано: Чет 07 січ, 2021 19:58

vovan_prm написав: Лично мне вспомнилось 11 сентября 2001 года.

На завтра утром я молодой и наивный взял свои не очень большие накопления и пошел избавиться от "валюты государства что рушится". Так мне тогда казалось... Моей не окрепшей достаточно психике.

Так вот барыги предложили полцены. И спасибо им за жадность. Предложили бы 80% или даже 70%... продал бы.

А чуть позже от одного из старших товарищей я услышал фразу, которую часто повторял на этом форуме наш харьковский коллега mike41

"Нет в мире денег кроме долларов США", мой друг тогда добавил, - Вован, все мировые богатства номинированы в баксе, никто не захочет их лишиться, доллару просто не позволят обесцениться что бы ни было....



Американская демократическая правовая система способна пережевать и выплюнуть и большее горе чем пpидуpoк-Трамп. А потом они сделают выводы, запишут в учебники и станут еще сильнее. Лично мне вспомнилось 11 сентября 2001 года.На завтра утром я молодой и наивный взял свои не очень большие накопления и пошел избавиться от "валюты государства что рушится". Так мне тогда казалось... Моей не окрепшей достаточно психике.Так вот барыги предложили полцены. И спасибо им за жадность. Предложили бы 80% или даже 70%... продал бы.А чуть позже от одного из старших товарищей я услышал фразу, которую часто повторял на этом форуме наш харьковский коллега mike41"Нет в мире денег кроме долларов США", мой друг тогда добавил, - Вован, все мировые богатства номинированы в баксе, никто не захочет их лишиться, доллару просто не позволят обесцениться что бы ни было....Американская демократическая правовая система способна пережевать и выплюнуть и большее горе чем пpидуpoк-Трамп. А потом они сделают выводы, запишут в учебники и станут еще сильнее.

Не сочтите за излишнее цитирование, но это отличный пост, не грех и повторить))Даже если все будет не совсем так,ибо мир за 20 лет изменился, и нашу нецифровую душу рвет биток за 37К((, глобально все так и будет.Штатники получили отличную прививку от популизма и мудачизма. Верю, что правильные выводы будут сделаны и быстро.Что касается собсно бакса, то даже если он полиняет ещё до 10% за год, глобальный расклад это не изменит пока. Просто надо следить и диверсифицироваться, ничего более.П.с. если кому-то ещё интересна тема локдауна, то в 18-10 сегодня на сайте кму появилось сообщение, что он таки завтра начинается, в ранее прописанном формате. Ничего не изменилось, по сути, носки не разрешили), батарейки тоже. И даже эпицентры) но это не точно, завтра вскрытие покажет, кто где и чем рискнет торговать. Уровень управления деградирует даже быстрее,чем сама экономика.Веселих усім свят!