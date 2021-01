Додано: Чет 07 січ, 2021 21:34

freeze Мир движется от разумного к безумному путем популизма.

Что именно Вас разозлило?

П.С. Хочу уточнить. Ни коим образом не хотел Вас оскорбить. Я считаю Вас разумным человеком.

Своим предыдущим постом хотел сказать, что идеи ориентированные на массы гораздо более популярны, чем рациональные.

Думаю и Вы это прекрасно понимаете.

– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.