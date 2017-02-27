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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7108710971107111
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:09

  Investor_K написав:Может, запустить проект за счет штатов, поучить их демократии? Ярдов так за 40...


Пишите бриф на грант. Вдруг повезет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:09

  freeze написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Просто США надо учиться демократии у более цивилизованных европейских странах.

Я бы назвал это борьба капитала с демократией, капиталу кажется что все можно купить, но внезапно оказывается что не всё, ни Янык ни ПАП ни Трамп не смогли купить себе 2й срок. А там где нет демократий со сроками у президентов проблем нет.


Ошибка.
Янык, ПАП, Трамп пытались неудачно противостоять гораздо более могущественному капиталу.
Трамп - банальный голодранец, по сравнению с могущественным Цукербергом, который постоянно банил Трампа в мировых соцсетях, и оперировал на порядок более мощным капиталом по сравнению с Трампом, Трамп не сравним даже близко по могуществу с Билом Гейтсом и другими лидерами новой демократической мировой реальности.
Мир ушёл вперёд, а Трамп остался на уровне догаджетового мира глубинной стандартной белой Америки из фильмов 60-х, 70-х годов. Глобализм победил полностью и навсегда.
какому могущественному капиталу противостоял пап? И где был этот капитал когда после кровопролитий на майдане народ опять выбрал президентом олигарха?
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:23

  vovan_prm написав:Ваш титул форумчанина года отражает все глобальные смещения цивилизации в сторону деградации. Фильм Идиократия.


Подобные высказывания тоже не красят их авторов. Кого ни спроси - каждый отнесет себя к краснокнижным носителям рациональных идей, тщетно борящихся с туповатым и легкомысленным меньшинством. А по факту окажется, что они - такие же обезьянки, гордо копирующие друг у друга аватарки "25%", или вроде того...
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:25

Треба грати ЧУЖИМИ коштами!!! ;)



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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:25

  vitaliian написав:какому могущественному капиталу противостоял пап?


Вы же сами протицитировали, и сами спросили.
В 2014 году не было противостояния, поэтому и избрали.

  vovan_prm написав:Ваш титул форумчанина года отражает все глобальные смещения цивилизации в сторону деградации. Фильм Идиократия.


Я смотрю вы сильно загордились и позиционируете себя здесь таким гуру, вещающим нехотя среди глупых плебеев. Как там ваша канализация под Мариуполем, отремонтировали ? Спуститесь на землю)))
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:34

freeze Мир движется от разумного к безумному путем популизма.
Что именно Вас разозлило?
П.С. Хочу уточнить. Ни коим образом не хотел Вас оскорбить. Я считаю Вас разумным человеком.
Своим предыдущим постом хотел сказать, что идеи ориентированные на массы гораздо более популярны, чем рациональные.
Думаю и Вы это прекрасно понимаете.
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– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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