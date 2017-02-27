Investor_K написав:Просто США надо учиться демократии у более цивилизованных европейских странах.
Я бы назвал это борьба капитала с демократией, капиталу кажется что все можно купить, но внезапно оказывается что не всё, ни Янык ни ПАП ни Трамп не смогли купить себе 2й срок. А там где нет демократий со сроками у президентов проблем нет.
Ошибка. Янык, ПАП, Трамп пытались неудачно противостоять гораздо более могущественному капиталу. Трамп - банальный голодранец, по сравнению с могущественным Цукербергом, который постоянно банил Трампа в мировых соцсетях, и оперировал на порядок более мощным капиталом по сравнению с Трампом, Трамп не сравним даже близко по могуществу с Билом Гейтсом и другими лидерами новой демократической мировой реальности. Мир ушёл вперёд, а Трамп остался на уровне догаджетового мира глубинной стандартной белой Америки из фильмов 60-х, 70-х годов. Глобализм победил полностью и навсегда.
какому могущественному капиталу противостоял пап? И где был этот капитал когда после кровопролитий на майдане народ опять выбрал президентом олигарха?
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vovan_prm написав:Ваш титул форумчанина года отражает все глобальные смещения цивилизации в сторону деградации. Фильм Идиократия.
Подобные высказывания тоже не красят их авторов. Кого ни спроси - каждый отнесет себя к краснокнижным носителям рациональных идей, тщетно борящихся с туповатым и легкомысленным меньшинством. А по факту окажется, что они - такие же обезьянки, гордо копирующие друг у друга аватарки "25%", или вроде того...
freeze Мир движется от разумного к безумному путем популизма. Что именно Вас разозлило? П.С. Хочу уточнить. Ни коим образом не хотел Вас оскорбить. Я считаю Вас разумным человеком. Своим предыдущим постом хотел сказать, что идеи ориентированные на массы гораздо более популярны, чем рациональные. Думаю и Вы это прекрасно понимаете.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.