Додано: Чет 07 січ, 2021 22:36

vitaliian написав: buratinyo когда приходишь на собеседование можешь сколько угодно рассказывать о собственной боеспособности но без реализованных проектов этому не очень верят. То же касается боеспособности Китая и других стран мира. 2ю мировую выиграли сша ( а не ссср как это преподносили советские пропагандисты), вся современная авиация, автомобили, топливо и многое многое другое были предоставлены сталину по лэндлизу и мировые историки сходятся во мнении что у ссср не хватило бы ресурсов самостоятельно победить гитлеровскую Германию. Не забывайте про голод который испытывал ссср во время войны даже в тылу. Холодную войну тоже выиграл сша. И т.д. Деньги верят фактам, а не рисованному потенциалу.



Содружество всегда будет слабее моноврага, между союзниками могут возникнуть конкуренция или разногласия, у сша в мире нет реального сильного врага. Китай никогда не нападал на территории, которые не считал исторически своими. А если бы и нападал (в безумной теории) то начал бы наверное с узкоглазых соседей, а не с врага на другом континенте. Китай не считает врагом ни одну страну мира, так для справки. можешь сколько угодно рассказывать о собственной боеспособности но без реализованных проектов этому не очень верят. То же касается боеспособности Китая и других стран мира. 2ю мировую выиграли сша ( а не ссср как это преподносили советские пропагандисты), вся современная авиация, автомобили, топливо и многое многое другое были предоставлены сталину по лэндлизу и мировые историки сходятся во мнении что у ссср не хватило бы ресурсов самостоятельно победить гитлеровскую Германию. Не забывайте про голод который испытывал ссср во время войны даже в тылу. Холодную войну тоже выиграл сша. И т.д. Деньги верят фактам, а не рисованному потенциалу.Содружество всегда будет слабее моноврага, между союзниками могут возникнуть конкуренция или разногласия, у сша в мире нет реального сильного врага. Китай никогда не нападал на территории, которые не считал исторически своими. А если бы и нападал (в безумной теории) то начал бы наверное с узкоглазых соседей, а не с врага на другом континенте. Китай не считает врагом ни одну страну мира, так для справки.

Я лишил себя такого удовольствия проходить собеседования.Когда сам интересуюсь кандидатом, то оцениваю его образование и умение применить свои знания на практике. Если человек утверждает, что у него куча реализованных проектов, то я теряю к нему интерес. Он врет скорее всего потому что. Иначе почему он пришел на собеседование?Ну, ладно. Из истории США не участвовала в второй мировой войне с первого дня, а лишь подключилась тогда, когда главный противник был почти разгромлен. Или хотите возразить? СССР благодаря ресурсам своим выдержал и бесславное руководство, и первый удар, и решел сложнейший вопрос с организацией и проведением мобилизации. Тут США скорее избрало тактику измотать своих стратегических соперников, а потом навалиться на побежденного.Что касается помощи СССР, то глупо было ее как бы не оказывать в тактическом плане. Ответ на вопрос почему кроется выше.На сегодня страны делятся в основном на такие типы: 1) военный агрессор, имеющий приоритет на создание вооружения, 2) печатающий ликвидные деньги кредитор, не вступающий в военные конфликты с сильными соперниками, 3) Слабачки, объединившиеся в военные союзы, надеющиеся что за них кто-то пойдет воевать, 4) недальновидные безблоковые страны 5) страны имеющие космическое, ядерное вооружение с целью запугать агрессоров или других агрессоров. Куда же отнести США в этой классификации?Что касается историков, то грош им цена. На них ссылаться это себя не уважать, тем более не называя их имени. Про какого историка идет речь в конкретном контексте того, "что у СССР не хватило бы ресурсов самостоятельно победить гитлеровскую Германию"? Ни один историк не написал еще так о прошлых событиях, чтобы живые свидетели с ним согласились. Ни один. Историки врут патологически, так как платят им заказчики за работу, которые хотят прикрыть свои прошлые преступления или возвеличить себя лично перед будущими поколениями. Правдивые описания событий есть только у служб государственной безопасности, которые в своей работе не могут пользоваться левой информацией. А они не поделятся.Поэтому включаем логику для себя, чтобы понять что на самом деле происходило. Это сложно, но возможно каждому, кто рассматривает ситуацию с разных точке зрения.История советская утверждала, что Германия была сильна в военном смысле. Было, типа, много мощных орудий, тяжелых танков, быстрых самолетов, дальних бомбардировщиков. Но альтернативные данные говорят о другом совсем. Германия в экономическом смысле была угнетенной страной, немцы жрали маргарин потому что слишком много платили (как называют эти платежи? забыл) за проигранную первую мировую войну, что себе не хватало. Танки у них были в основном легкие и плохо переносившие бездорожье, к тому же ездили они на БЕНЗИНЕ, а не на дизеле. Другими словами мощь Германии сильно преувеличена. Возможно лишь для того, чтобы объяснить большие потери СССР в первые месяцы войны, который не ждал нападения, а стянул войска к границе. Вопрос зачем? Ответ в данном случае может быть вполне однозначный - сами хорошо и плотно готовились к агрессии, собирались напасть. Тем более опыт уже был и с Польшей и с Финляндией.Что касается кому верят деньги, то деньги верят деньгам, а не фактам.