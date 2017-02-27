RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7109711071117112>
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:09

  Investor_K написав:Может, запустить проект за счет штатов, поучить их демократии? Ярдов так за 40...


Пишите бриф на грант. Вдруг повезет :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9012
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1741 раз.
Подякували: 3925 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:09

  freeze написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Просто США надо учиться демократии у более цивилизованных европейских странах.

Я бы назвал это борьба капитала с демократией, капиталу кажется что все можно купить, но внезапно оказывается что не всё, ни Янык ни ПАП ни Трамп не смогли купить себе 2й срок. А там где нет демократий со сроками у президентов проблем нет.


Ошибка.
Янык, ПАП, Трамп пытались неудачно противостоять гораздо более могущественному капиталу.
Трамп - банальный голодранец, по сравнению с могущественным Цукербергом, который постоянно банил Трампа в мировых соцсетях, и оперировал на порядок более мощным капиталом по сравнению с Трампом, Трамп не сравним даже близко по могуществу с Билом Гейтсом и другими лидерами новой демократической мировой реальности.
Мир ушёл вперёд, а Трамп остался на уровне догаджетового мира глубинной стандартной белой Америки из фильмов 60-х, 70-х годов. Глобализм победил полностью и навсегда.
какому могущественному капиталу противостоял пап? И где был этот капитал когда после кровопролитий на майдане народ опять выбрал президентом олигарха?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5523
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:23

  vovan_prm написав:Ваш титул форумчанина года отражает все глобальные смещения цивилизации в сторону деградации. Фильм Идиократия.


Подобные высказывания тоже не красят их авторов. Кого ни спроси - каждый отнесет себя к краснокнижным носителям рациональных идей, тщетно борящихся с туповатым и легкомысленным меньшинством. А по факту окажется, что они - такие же обезьянки, гордо копирующие друг у друга аватарки "25%", или вроде того...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9012
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1741 раз.
Подякували: 3925 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:25

Треба грати ЧУЖИМИ коштами!!! ;)



Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9450
З нами з: 19.10.15
Подякував: 565 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:25

  vitaliian написав:какому могущественному капиталу противостоял пап?


Вы же сами протицитировали, и сами спросили.
В 2014 году не было противостояния, поэтому и избрали.

  vovan_prm написав:Ваш титул форумчанина года отражает все глобальные смещения цивилизации в сторону деградации. Фильм Идиократия.


Я смотрю вы сильно загордились и позиционируете себя здесь таким гуру, вещающим нехотя среди глупых плебеев. Как там ваша канализация под Мариуполем, отремонтировали ? Спуститесь на землю)))
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19783
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4728 раз.
Подякували: 7467 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:28

вот и пришёл закат бакса.
всех раньше этим пугали - а оно вон как - нежданчик.
но нужно сказать рынки слабо на на это отреагировали. можно сказать никакой реакции.
но в деньгах главное доверие - а оно подорвано полностью и бесповоротно.
вопрос только в том как пойдёт по 10% ... 20% в год или глобально и сразу в 2 ... 3 раза или даже на порядок/ки?

вопрос с битком тоже решится сам собой - какая разница сколько будет он стоить 10К или 146К если база будет стремится к нулю.

З.Ы.
весь бакс шо был поменял через онлайн на гривну.
завтра или конвертну в эвро или на депо.
понахадил заначки 195 баксов - их тоже завтра сдам.
правда осталось ещё около 2К на Алле но с ними ничего сделать не могу на неразрывных.
для меня это достаточно значительная сумма. Но по видимому их придётся списать.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4488
З нами з: 21.04.11
Подякував: 642 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:36

  vitaliian написав:buratinyo когда приходишь на собеседование можешь сколько угодно рассказывать о собственной боеспособности но без реализованных проектов этому не очень верят. То же касается боеспособности Китая и других стран мира. 2ю мировую выиграли сша ( а не ссср как это преподносили советские пропагандисты), вся современная авиация, автомобили, топливо и многое многое другое были предоставлены сталину по лэндлизу и мировые историки сходятся во мнении что у ссср не хватило бы ресурсов самостоятельно победить гитлеровскую Германию. Не забывайте про голод который испытывал ссср во время войны даже в тылу. Холодную войну тоже выиграл сша. И т.д. Деньги верят фактам, а не рисованному потенциалу.

Содружество всегда будет слабее моноврага, между союзниками могут возникнуть конкуренция или разногласия, у сша в мире нет реального сильного врага. Китай никогда не нападал на территории, которые не считал исторически своими. А если бы и нападал (в безумной теории) то начал бы наверное с узкоглазых соседей, а не с врага на другом континенте. Китай не считает врагом ни одну страну мира, так для справки.

Я лишил себя такого удовольствия проходить собеседования. :mrgreen:

Когда сам интересуюсь кандидатом, то оцениваю его образование и умение применить свои знания на практике. Если человек утверждает, что у него куча реализованных проектов, то я теряю к нему интерес. Он врет скорее всего потому что. Иначе почему он пришел на собеседование?

Ну, ладно. Из истории США не участвовала в второй мировой войне с первого дня, а лишь подключилась тогда, когда главный противник был почти разгромлен. Или хотите возразить? СССР благодаря ресурсам своим выдержал и бесславное руководство, и первый удар, и решел сложнейший вопрос с организацией и проведением мобилизации. Тут США скорее избрало тактику измотать своих стратегических соперников, а потом навалиться на побежденного.

Что касается помощи СССР, то глупо было ее как бы не оказывать в тактическом плане. Ответ на вопрос почему кроется выше.

На сегодня страны делятся в основном на такие типы: 1) военный агрессор, имеющий приоритет на создание вооружения, 2) печатающий ликвидные деньги кредитор, не вступающий в военные конфликты с сильными соперниками, 3) Слабачки, объединившиеся в военные союзы, надеющиеся что за них кто-то пойдет воевать, 4) недальновидные безблоковые страны 5) страны имеющие космическое, ядерное вооружение с целью запугать агрессоров или других агрессоров. Куда же отнести США в этой классификации? :D

Что касается историков, то грош им цена. На них ссылаться это себя не уважать, тем более не называя их имени. Про какого историка идет речь в конкретном контексте того, "что у СССР не хватило бы ресурсов самостоятельно победить гитлеровскую Германию"? Ни один историк не написал еще так о прошлых событиях, чтобы живые свидетели с ним согласились. Ни один. Историки врут патологически, так как платят им заказчики за работу, которые хотят прикрыть свои прошлые преступления или возвеличить себя лично перед будущими поколениями. Правдивые описания событий есть только у служб государственной безопасности, которые в своей работе не могут пользоваться левой информацией. А они не поделятся.

Поэтому включаем логику для себя, чтобы понять что на самом деле происходило. Это сложно, но возможно каждому, кто рассматривает ситуацию с разных точке зрения.

История советская утверждала, что Германия была сильна в военном смысле. Было, типа, много мощных орудий, тяжелых танков, быстрых самолетов, дальних бомбардировщиков. Но альтернативные данные говорят о другом совсем. Германия в экономическом смысле была угнетенной страной, немцы жрали маргарин потому что слишком много платили (как называют эти платежи? забыл) за проигранную первую мировую войну, что себе не хватало. Танки у них были в основном легкие и плохо переносившие бездорожье, к тому же ездили они на БЕНЗИНЕ, а не на дизеле. Другими словами мощь Германии сильно преувеличена. Возможно лишь для того, чтобы объяснить большие потери СССР в первые месяцы войны, который не ждал нападения, а стянул войска к границе. Вопрос зачем? Ответ в данном случае может быть вполне однозначный - сами хорошо и плотно готовились к агрессии, собирались напасть. Тем более опыт уже был и с Польшей и с Финляндией.

Что касается кому верят деньги, то деньги верят деньгам, а не фактам. :)
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1408
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2720 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:38

  uaprofi написав:вот и пришёл закат бакса.
всех раньше этим пугали - а оно вон как - нежданчик.
но нужно сказать рынки слабо на на это отреагировали. можно сказать никакой реакции.
но в деньгах главное доверие - а оно подорвано полностью и бесповоротно.
вопрос только в том как пойдёт по 10% ... 20% в год или глобально и сразу в 2 ... 3 раза или даже на порядок/ки?

вопрос с битком тоже решится сам собой - какая разница сколько будет он стоить 10К или 146К если база будет стремится к нулю.

З.Ы.
весь бакс шо был поменял через онлайн на гривну.
завтра или конвертну в эвро или на депо.
понахадил заначки 195 баксов - их тоже завтра сдам.
правда осталось ещё около 2К на Алле но с ними ничего сделать не могу на неразрывных.
для меня это достаточно значительная сумма. Но по видимому их придётся списать.

Мое подобное сообщение про доллар сразу удалили сегодня. :mrgreen:
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1408
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2720 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:49

  zРадио написав:
  Investor_K написав:Может, запустить проект за счет штатов, поучить их демократии? Ярдов так за 40...


Пишите бриф на грант. Вдруг повезет :mrgreen:

Не не повезет, там россияне уже получили грант на обучение Байдена классической демократии. :)

Не удивляйтесь, в мире именно так многое и происходит. Бездари правят национальными компаниями. Агрессор строит из себя миролюбивую овечку. А ободранная овечка корчит из себя волка. Государственный изменник строит из себя патриота. А герой тихо и скромно живет на пожертвования.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1408
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2720 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:вот и пришёл закат бакса.

Михаил! Леонтьев! Перелогиньтесь!
  uaprofi написав:но нужно сказать рынки слабо на на это отреагировали. можно сказать никакой реакции.

Так может рынки более осведомлены о степени заката, а? :mrgreen:
  uaprofi написав:весь бакс шо был поменял через онлайн на гривну.
завтра или конвертну в эвро или на депо.
понахадил заначки 195 баксов - их тоже завтра сдам.

Самое время начать учиться на чужих ошибках.
viewtopic.php?p=5140779#p5140779
Лично мне вспомнилось 11 сентября 2001 года.
На завтра утром я молодой и наивный взял свои не очень большие накопления и пошел избавиться от "валюты государства что рушится". Так мне тогда казалось... Моей не окрепшей достаточно психике.
Так вот барыги предложили полцены. И спасибо им за жадность. Предложили бы 80% или даже 70%... продал бы.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2641
З нами з: 06.08.19
Подякував: 636 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7109711071117112>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra, ЛАД, ЛОБ і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2179, 2180, 2181
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21800 2833553
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 січ, 2021 22:29
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7352 1715020
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
643 149489
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.