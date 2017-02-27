Пишите бриф на грант. Вдруг повезет
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 січ, 2021 21:09
Додано: Чет 07 січ, 2021 21:09
какому могущественному капиталу противостоял пап? И где был этот капитал когда после кровопролитий на майдане народ опять выбрал президентом олигарха?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Чет 07 січ, 2021 21:23
Подобные высказывания тоже не красят их авторов. Кого ни спроси - каждый отнесет себя к краснокнижным носителям рациональных идей, тщетно борящихся с туповатым и легкомысленным меньшинством. А по факту окажется, что они - такие же обезьянки, гордо копирующие друг у друга аватарки "25%", или вроде того...
Додано: Чет 07 січ, 2021 21:25
Треба грати ЧУЖИМИ коштами!!! ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 07 січ, 2021 21:25
Вы же сами протицитировали, и сами спросили.
В 2014 году не было противостояния, поэтому и избрали.
Я смотрю вы сильно загордились и позиционируете себя здесь таким гуру, вещающим нехотя среди глупых плебеев. Как там ваша канализация под Мариуполем, отремонтировали ? Спуститесь на землю)))
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:28
вот и пришёл закат бакса.
всех раньше этим пугали - а оно вон как - нежданчик.
но нужно сказать рынки слабо на на это отреагировали. можно сказать никакой реакции.
но в деньгах главное доверие - а оно подорвано полностью и бесповоротно.
вопрос только в том как пойдёт по 10% ... 20% в год или глобально и сразу в 2 ... 3 раза или даже на порядок/ки?
вопрос с битком тоже решится сам собой - какая разница сколько будет он стоить 10К или 146К если база будет стремится к нулю.
З.Ы.
весь бакс шо был поменял через онлайн на гривну.
завтра или конвертну в эвро или на депо.
понахадил заначки 195 баксов - их тоже завтра сдам.
правда осталось ещё около 2К на Алле но с ними ничего сделать не могу на неразрывных.
для меня это достаточно значительная сумма. Но по видимому их придётся списать.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:36
Я лишил себя такого удовольствия проходить собеседования.
Когда сам интересуюсь кандидатом, то оцениваю его образование и умение применить свои знания на практике. Если человек утверждает, что у него куча реализованных проектов, то я теряю к нему интерес. Он врет скорее всего потому что. Иначе почему он пришел на собеседование?
Ну, ладно. Из истории США не участвовала в второй мировой войне с первого дня, а лишь подключилась тогда, когда главный противник был почти разгромлен. Или хотите возразить? СССР благодаря ресурсам своим выдержал и бесславное руководство, и первый удар, и решел сложнейший вопрос с организацией и проведением мобилизации. Тут США скорее избрало тактику измотать своих стратегических соперников, а потом навалиться на побежденного.
Что касается помощи СССР, то глупо было ее как бы не оказывать в тактическом плане. Ответ на вопрос почему кроется выше.
На сегодня страны делятся в основном на такие типы: 1) военный агрессор, имеющий приоритет на создание вооружения, 2) печатающий ликвидные деньги кредитор, не вступающий в военные конфликты с сильными соперниками, 3) Слабачки, объединившиеся в военные союзы, надеющиеся что за них кто-то пойдет воевать, 4) недальновидные безблоковые страны 5) страны имеющие космическое, ядерное вооружение с целью запугать агрессоров или других агрессоров. Куда же отнести США в этой классификации?
Что касается историков, то грош им цена. На них ссылаться это себя не уважать, тем более не называя их имени. Про какого историка идет речь в конкретном контексте того, "что у СССР не хватило бы ресурсов самостоятельно победить гитлеровскую Германию"? Ни один историк не написал еще так о прошлых событиях, чтобы живые свидетели с ним согласились. Ни один. Историки врут патологически, так как платят им заказчики за работу, которые хотят прикрыть свои прошлые преступления или возвеличить себя лично перед будущими поколениями. Правдивые описания событий есть только у служб государственной безопасности, которые в своей работе не могут пользоваться левой информацией. А они не поделятся.
Поэтому включаем логику для себя, чтобы понять что на самом деле происходило. Это сложно, но возможно каждому, кто рассматривает ситуацию с разных точке зрения.
История советская утверждала, что Германия была сильна в военном смысле. Было, типа, много мощных орудий, тяжелых танков, быстрых самолетов, дальних бомбардировщиков. Но альтернативные данные говорят о другом совсем. Германия в экономическом смысле была угнетенной страной, немцы жрали маргарин потому что слишком много платили (как называют эти платежи? забыл) за проигранную первую мировую войну, что себе не хватало. Танки у них были в основном легкие и плохо переносившие бездорожье, к тому же ездили они на БЕНЗИНЕ, а не на дизеле. Другими словами мощь Германии сильно преувеличена. Возможно лишь для того, чтобы объяснить большие потери СССР в первые месяцы войны, который не ждал нападения, а стянул войска к границе. Вопрос зачем? Ответ в данном случае может быть вполне однозначный - сами хорошо и плотно готовились к агрессии, собирались напасть. Тем более опыт уже был и с Польшей и с Финляндией.
Что касается кому верят деньги, то деньги верят деньгам, а не фактам.
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:38
Мое подобное сообщение про доллар сразу удалили сегодня.
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:49
Не не повезет, там россияне уже получили грант на обучение Байдена классической демократии.
Не удивляйтесь, в мире именно так многое и происходит. Бездари правят национальными компаниями. Агрессор строит из себя миролюбивую овечку. А ободранная овечка корчит из себя волка. Государственный изменник строит из себя патриота. А герой тихо и скромно живет на пожертвования.
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Михаил! Леонтьев! Перелогиньтесь!
Так может рынки более осведомлены о степени заката, а?
Самое время начать учиться на чужих ошибках.
viewtopic.php?p=5140779#p5140779
Mind the gap.
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