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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7109711071117112
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:04

  uaprofi написав:вот и пришёл закат бакса.
всех раньше этим пугали - а оно вон как - нежданчик.
но нужно сказать рынки слабо на на это отреагировали. можно сказать никакой реакции.
но в деньгах главное доверие - а оно подорвано полностью и бесповоротно.
вопрос только в том как пойдёт по 10% ... 20% в год или глобально и сразу в 2 ... 3 раза или даже на порядок/ки?

вопрос с битком тоже решится сам собой - какая разница сколько будет он стоить 10К или 146К если база будет стремится к нулю.

З.Ы.
весь бакс шо был поменял через онлайн на гривну.
завтра или конвертну в эвро или на депо.
понахадил заначки 195 баксов - их тоже завтра сдам.
правда осталось ещё около 2К на Алле но с ними ничего сделать не могу на неразрывных.
для меня это достаточно значительная сумма. Но по видимому их придётся списать.

Пока большинство мировых долгов и ценников номинировано в долларе, ему как денежной единице ничего не угрожает.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:05

buratinyo не хочу сильно нырять в эту тему, хотя могу рассказывать очень долго, что будет совсем жестким оффтопом, Доллар сша ходит с 1792 и пусть он сильно потерял в весе, но сша от него не отказались, более того мировые долги и расчеты идут в долларах. Хотят ли кредиторы краха бакса? Байки про крах доллара я воспринимаю, как антиамериканскую пропаганду, с 1792 краха не было и вдруг из-за трампа он крахнет. Смешно. Но в весе он может потерять, до 10% за год но на нас это позитив - вырастут цены на наш экспорт.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:При прямом столкновении я не вижу почему США будет победителем.
как бы потому что количество флота в США больше чем у всех вами перечисленных вместе
1 место — ВМС США
С янки особо не поспоришь. У американцев больше боевых кораблей океанской зоны, чем у всех стран мира вместе взятых. 10 атомных авианосцев и 9 вертолетоносцев, 72 атомные подводные лодки, 85 крейсеров и эсминцев, свыше 3000 единиц авиационной техники.

Еще более велик качественный отрыв, большинство кораблей ВМС США просто не имеют аналогов в Старом свете. Гигантские плавучие аэродромы, система “Иджис”, морские патрульные беспилотники, 45-узловые фрегаты LCS, подлодки, несущие по 150 крылатых ракет…

Остается главный вопрос: против кого все это создано в таком количестве? На Земном шаре отсутствует сколько-нибудь адекватный противник. Не иначе, Штаты собрались воевать с Альфой Центавра.


https://topwar.ru/88323-reyting-silneys ... -mira.html
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Можно взять тот же биткоин чтоб оценить использование американского доллара.

Суточный объем торгов биткоином в парах с разными валютами:

доллар: 6 млрд 189 млн (доллар США)
евро: 1 млрд 677 млн в пересчете по кросс-курсу доллара
йена: 1 млрд 766 млн в пересчете по кросс-курсу доллара
вон: 2 млрд 66 млн в пересчете по кросс-курсу доллара

остальные валюты значительно меньшие объемы

данные взяты с coinmarketcap
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:37

  Искатель написав:
  edvardd написав:когда всё случится, им будет не до меня, а вообще, сначала надо было узнать прогноз, а потом ржать, хтож его теперь озвучит, а касается он всех валютных пар, сильно...

Бог с ним, с Байденом. Скажите, когда паритет евро-доллар настанет? Помнится, Вы обещали...

Як і ціну на золото нижче 1000 доларів...
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:41

  buratinyo написав:
  uaprofi написав:вот и пришёл закат бакса.
всех раньше этим пугали - а оно вон как - нежданчик.
но нужно сказать рынки слабо на на это отреагировали. можно сказать никакой реакции.
но в деньгах главное доверие - а оно подорвано полностью и бесповоротно.
вопрос только в том как пойдёт по 10% ... 20% в год или глобально и сразу в 2 ... 3 раза или даже на порядок/ки?

вопрос с битком тоже решится сам собой - какая разница сколько будет он стоить 10К или 146К если база будет стремится к нулю.

З.Ы.
весь бакс шо был поменял через онлайн на гривну.
завтра или конвертну в эвро или на депо.
понахадил заначки 195 баксов - их тоже завтра сдам.
правда осталось ещё около 2К на Алле но с ними ничего сделать не могу на неразрывных.
для меня это достаточно значительная сумма. Но по видимому их придётся списать.

Мое подобное сообщение про доллар сразу удалили сегодня. :mrgreen:

У дураков мысли сходятся?
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:50

  uaprofi написав:вот и пришёл закат бакса.
всех раньше этим пугали - а оно вон как - нежданчик.
но нужно сказать рынки слабо на на это отреагировали. можно сказать никакой реакции.
но в деньгах главное доверие - а оно подорвано полностью и бесповоротно.
вопрос только в том как пойдёт по 10% ... 20% в год или глобально и сразу в 2 ... 3 раза или даже на порядок/ки?

вопрос с битком тоже решится сам собой - какая разница сколько будет он стоить 10К или 146К если база будет стремится к нулю.

З.Ы.
весь бакс шо был поменял через онлайн на гривну.
завтра или конвертну в эвро или на депо.
понахадил заначки 195 баксов - их тоже завтра сдам.
правда осталось ещё около 2К на Алле но с ними ничего сделать не могу на неразрывных.
для меня это достаточно значительная сумма. Но по видимому их придётся списать.

По-моему, вы слишком сгущаете краски. Да, его печатают, да, надо избавляться (но не в другой фиат и не в криптопирамиду на хаях, а во что-то реальное - например, драг. металлы), но это дело среднесрочное и долгосрочное, а конкретно сейчас, по-моему, ничего не происходит, чтоб бежать прямо на праздник и судорожно сливать последнюю заначку до 1 доллара. Додика выкинут, ему остались считанные дни и загремит, наверное, надолго. Доверие подорвано давно, еще в 1971-м году, когда отказались от золотого стандарта и в 2008-м, когда начали куковать. Как и к другим фиатным валютам, на которые вы меняете и думаете таким образом схватить Бога за бороду.
Что-то знаете или троллите?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:27

  vitaliian написав:freeze неправда, у трампа был айфон.

Трамп был лучшим президентом за последние 10Х лет !
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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  #<1 ... 7109711071117112
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