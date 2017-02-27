uaprofi написав:вот и пришёл закат бакса. всех раньше этим пугали - а оно вон как - нежданчик. но нужно сказать рынки слабо на на это отреагировали. можно сказать никакой реакции. но в деньгах главное доверие - а оно подорвано полностью и бесповоротно. вопрос только в том как пойдёт по 10% ... 20% в год или глобально и сразу в 2 ... 3 раза или даже на порядок/ки?
вопрос с битком тоже решится сам собой - какая разница сколько будет он стоить 10К или 146К если база будет стремится к нулю.
З.Ы. весь бакс шо был поменял через онлайн на гривну. завтра или конвертну в эвро или на депо. понахадил заначки 195 баксов - их тоже завтра сдам. правда осталось ещё около 2К на Алле но с ними ничего сделать не могу на неразрывных. для меня это достаточно значительная сумма. Но по видимому их придётся списать.
Пока большинство мировых долгов и ценников номинировано в долларе, ему как денежной единице ничего не угрожает.
buratinyo не хочу сильно нырять в эту тему, хотя могу рассказывать очень долго, что будет совсем жестким оффтопом, Доллар сша ходит с 1792 и пусть он сильно потерял в весе, но сша от него не отказались, более того мировые долги и расчеты идут в долларах. Хотят ли кредиторы краха бакса? Байки про крах доллара я воспринимаю, как антиамериканскую пропаганду, с 1792 краха не было и вдруг из-за трампа он крахнет. Смешно. Но в весе он может потерять, до 10% за год но на нас это позитив - вырастут цены на наш экспорт.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
buratinyo написав:При прямом столкновении я не вижу почему США будет победителем.
как бы потому что количество флота в США больше чем у всех вами перечисленных вместе
1 место — ВМС США С янки особо не поспоришь. У американцев больше боевых кораблей океанской зоны, чем у всех стран мира вместе взятых. 10 атомных авианосцев и 9 вертолетоносцев, 72 атомные подводные лодки, 85 крейсеров и эсминцев, свыше 3000 единиц авиационной техники.
Еще более велик качественный отрыв, большинство кораблей ВМС США просто не имеют аналогов в Старом свете. Гигантские плавучие аэродромы, система “Иджис”, морские патрульные беспилотники, 45-узловые фрегаты LCS, подлодки, несущие по 150 крылатых ракет…
Остается главный вопрос: против кого все это создано в таком количестве? На Земном шаре отсутствует сколько-нибудь адекватный противник. Не иначе, Штаты собрались воевать с Альфой Центавра.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Можно взять тот же биткоин чтоб оценить использование американского доллара.
Суточный объем торгов биткоином в парах с разными валютами:
доллар: 6 млрд 189 млн (доллар США) евро: 1 млрд 677 млн в пересчете по кросс-курсу доллара йена: 1 млрд 766 млн в пересчете по кросс-курсу доллара вон: 2 млрд 66 млн в пересчете по кросс-курсу доллара
uaprofi написав:вот и пришёл закат бакса. всех раньше этим пугали - а оно вон как - нежданчик. но нужно сказать рынки слабо на на это отреагировали. можно сказать никакой реакции. но в деньгах главное доверие - а оно подорвано полностью и бесповоротно. вопрос только в том как пойдёт по 10% ... 20% в год или глобально и сразу в 2 ... 3 раза или даже на порядок/ки?
вопрос с битком тоже решится сам собой - какая разница сколько будет он стоить 10К или 146К если база будет стремится к нулю.
З.Ы. весь бакс шо был поменял через онлайн на гривну. завтра или конвертну в эвро или на депо. понахадил заначки 195 баксов - их тоже завтра сдам. правда осталось ещё около 2К на Алле но с ними ничего сделать не могу на неразрывных. для меня это достаточно значительная сумма. Но по видимому их придётся списать.
Мое подобное сообщение про доллар сразу удалили сегодня.
uaprofi написав:вот и пришёл закат бакса. всех раньше этим пугали - а оно вон как - нежданчик. но нужно сказать рынки слабо на на это отреагировали. можно сказать никакой реакции. но в деньгах главное доверие - а оно подорвано полностью и бесповоротно. вопрос только в том как пойдёт по 10% ... 20% в год или глобально и сразу в 2 ... 3 раза или даже на порядок/ки?
вопрос с битком тоже решится сам собой - какая разница сколько будет он стоить 10К или 146К если база будет стремится к нулю.
З.Ы. весь бакс шо был поменял через онлайн на гривну. завтра или конвертну в эвро или на депо. понахадил заначки 195 баксов - их тоже завтра сдам. правда осталось ещё около 2К на Алле но с ними ничего сделать не могу на неразрывных. для меня это достаточно значительная сумма. Но по видимому их придётся списать.
По-моему, вы слишком сгущаете краски. Да, его печатают, да, надо избавляться (но не в другой фиат и не в криптопирамиду на хаях, а во что-то реальное - например, драг. металлы), но это дело среднесрочное и долгосрочное, а конкретно сейчас, по-моему, ничего не происходит, чтоб бежать прямо на праздник и судорожно сливать последнюю заначку до 1 доллара. Додика выкинут, ему остались считанные дни и загремит, наверное, надолго. Доверие подорвано давно, еще в 1971-м году, когда отказались от золотого стандарта и в 2008-м, когда начали куковать. Как и к другим фиатным валютам, на которые вы меняете и думаете таким образом схватить Бога за бороду. Что-то знаете или троллите?
vitaliian написав:freeze неправда, у трампа был айфон.
Трамп был лучшим президентом за последние 10Х лет !
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України