Додано: Чет 07 січ, 2021 23:05

buratinyo не хочу сильно нырять в эту тему, хотя могу рассказывать очень долго, что будет совсем жестким оффтопом, Доллар сша ходит с 1792 и пусть он сильно потерял в весе, но сша от него не отказались, более того мировые долги и расчеты идут в долларах. Хотят ли кредиторы краха бакса? Байки про крах доллара я воспринимаю, как антиамериканскую пропаганду, с 1792 краха не было и вдруг из-за трампа он крахнет. Смешно. Но в весе он может потерять, до 10% за год но на нас это позитив - вырастут цены на наш экспорт.

верю в евро... по 1,4

минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$