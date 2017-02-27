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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7110711171127113
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 01:08

  hxbbgaf написав:По-моему, вы слишком сгущаете краски. Да, его печатают, да, надо избавляться (но не в другой фиат и не в криптопирамиду на хаях, а во что-то реальное - например, драг. металлы), но это дело среднесрочное и долгосрочное,


Вы говорите что нужно - я просто решил избавится)

  hxbbgaf написав: а конкретно сейчас, по-моему, ничего не происходит, чтоб бежать прямо на праздник и судорожно сливать последнюю заначку до 1 доллара. Додика выкинут, ему остались считанные дни и загремит, наверное, надолго.


сейчас грубо говоря потери на конвертации в другой фиат 0,5%
Вы уверены что до 20января там всё успокоилось и больше не будет "движа"?
просто не хочу если что "бегать" со всеми вместе...


  hxbbgaf написав:
Доверие подорвано давно, еще в 1971-м году, когда отказались от золотого стандарта и в 2008-м, когда начали куковать. Как и к другим фиатным валютам, на которые вы меняете и думаете таким образом схватить Бога за бороду.
Что-то знаете или троллите?


будем считать что это перестраховка.
очень надеюсь что если всё вдруг пойдёт не по лайт версии - то по другим фантикам будет хотябы временной лаг.
золото кстати думаю при "хард" версии не очень поможет - грубо говоря может быть курс цепочка на мешок картохи.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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