hxbbgaf написав:По-моему, вы слишком сгущаете краски. Да, его печатают, да, надо избавляться (но не в другой фиат и не в криптопирамиду на хаях, а во что-то реальное - например, драг. металлы), но это дело среднесрочное и долгосрочное,
Вы говорите что нужно - я просто решил избавится)
hxbbgaf написав: а конкретно сейчас, по-моему, ничего не происходит, чтоб бежать прямо на праздник и судорожно сливать последнюю заначку до 1 доллара. Додика выкинут, ему остались считанные дни и загремит, наверное, надолго.
сейчас грубо говоря потери на конвертации в другой фиат 0,5% Вы уверены что до 20января там всё успокоилось и больше не будет "движа"? просто не хочу если что "бегать" со всеми вместе...
hxbbgaf написав: Доверие подорвано давно, еще в 1971-м году, когда отказались от золотого стандарта и в 2008-м, когда начали куковать. Как и к другим фиатным валютам, на которые вы меняете и думаете таким образом схватить Бога за бороду. Что-то знаете или троллите?
будем считать что это перестраховка. очень надеюсь что если всё вдруг пойдёт не по лайт версии - то по другим фантикам будет хотябы временной лаг. золото кстати думаю при "хард" версии не очень поможет - грубо говоря может быть курс цепочка на мешок картохи.