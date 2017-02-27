Сибарит написав:Да. Денежная база - это абсолютно свободные деньги, которыми можно оперировать в любой момент. Есть несколько агрегатов, которые отражают степень доступности денег. Наиболее общий - денежная масса.
Строго говоря, Денежная база не является агрегатом. Это отдельный инструмент расчетов.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
вот и пришёл закат бакса. всех раньше этим пугали - а оно вон как - нежданчик. но нужно сказать рынки слабо на на это отреагировали. можно сказать никакой реакции. но в деньгах главное доверие - а оно подорвано полностью и бесповоротно. вопрос только в том как пойдёт по 10% ... 20% в год или глобально и сразу в 2 ... 3 раза или даже на порядок/ки?
вопрос с битком тоже решится сам собой - какая разница сколько будет он стоить 10К или 146К если база будет стремится к нулю.
З.Ы. весь бакс шо был поменял через онлайн на гривну. завтра или конвертну в эвро или на депо. понахадил заначки 195 баксов - их тоже завтра сдам. правда осталось ещё около 2К на Алле но с ними ничего сделать не могу на неразрывных. для меня это достаточно значительная сумма. Но по видимому их придётся списать.
Лично мне вспомнилось 11 сентября 2001 года. На завтра утром я молодой и наивный взял свои не очень большие накопления и пошел избавиться от "валюты государства что рушится". Так мне тогда казалось... Моей не окрепшей достаточно психике. Так вот барыги предложили полцены. И спасибо им за жадность. Предложили бы 80% или даже 70%... продал бы.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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uaprofi написав:вот и пришёл закат бакса. всех раньше этим пугали - а оно вон как - нежданчик. но нужно сказать рынки слабо на на это отреагировали. можно сказать никакой реакции. но в деньгах главное доверие - а оно подорвано полностью и бесповоротно. вопрос только в том как пойдёт по 10% ... 20% в год или глобально и сразу в 2 ... 3 раза или даже на порядок/ки?
вопрос с битком тоже решится сам собой - какая разница сколько будет он стоить 10К или 146К если база будет стремится к нулю.
З.Ы. весь бакс шо был поменял через онлайн на гривну. завтра или конвертну в эвро или на депо. понахадил заначки 195 баксов - их тоже завтра сдам. правда осталось ещё около 2К на Алле но с ними ничего сделать не могу на неразрывных. для меня это достаточно значительная сумма. Но по видимому их придётся списать.
Пока большинство мировых долгов и ценников номинировано в долларе, ему как денежной единице ничего не угрожает.
Можно взять тот же биткоин чтоб оценить использование американского доллара.
Суточный объем торгов биткоином в парах с разными валютами:
доллар: 6 млрд 189 млн (доллар США) евро: 1 млрд 677 млн в пересчете по кросс-курсу доллара йена: 1 млрд 766 млн в пересчете по кросс-курсу доллара вон: 2 млрд 66 млн в пересчете по кросс-курсу доллара
uaprofi написав:вот и пришёл закат бакса. всех раньше этим пугали - а оно вон как - нежданчик. но нужно сказать рынки слабо на на это отреагировали. можно сказать никакой реакции. но в деньгах главное доверие - а оно подорвано полностью и бесповоротно. вопрос только в том как пойдёт по 10% ... 20% в год или глобально и сразу в 2 ... 3 раза или даже на порядок/ки?
вопрос с битком тоже решится сам собой - какая разница сколько будет он стоить 10К или 146К если база будет стремится к нулю.
З.Ы. весь бакс шо был поменял через онлайн на гривну. завтра или конвертну в эвро или на депо. понахадил заначки 195 баксов - их тоже завтра сдам. правда осталось ещё около 2К на Алле но с ними ничего сделать не могу на неразрывных. для меня это достаточно значительная сумма. Но по видимому их придётся списать.
По-моему, вы слишком сгущаете краски. Да, его печатают, да, надо избавляться (но не в другой фиат и не в криптопирамиду на хаях, а во что-то реальное - например, драг. металлы), но это дело среднесрочное и долгосрочное, а конкретно сейчас, по-моему, ничего не происходит, чтоб бежать прямо на праздник и судорожно сливать последнюю заначку до 1 доллара. Додика выкинут, ему остались считанные дни и загремит, наверное, надолго. Доверие подорвано давно, еще в 1971-м году, когда отказались от золотого стандарта и в 2008-м, когда начали куковать. Как и к другим фиатным валютам, на которые вы меняете и думаете таким образом схватить Бога за бороду. Что-то знаете или троллите?
hxbbgaf написав:По-моему, вы слишком сгущаете краски. Да, его печатают, да, надо избавляться (но не в другой фиат и не в криптопирамиду на хаях, а во что-то реальное - например, драг. металлы), но это дело среднесрочное и долгосрочное,
Вы говорите что нужно - я просто решил избавится)
hxbbgaf написав: а конкретно сейчас, по-моему, ничего не происходит, чтоб бежать прямо на праздник и судорожно сливать последнюю заначку до 1 доллара. Додика выкинут, ему остались считанные дни и загремит, наверное, надолго.
сейчас грубо говоря потери на конвертации в другой фиат 0,5% Вы уверены что до 20января там всё успокоилось и больше не будет "движа"? просто не хочу если что "бегать" со всеми вместе...
hxbbgaf написав: Доверие подорвано давно, еще в 1971-м году, когда отказались от золотого стандарта и в 2008-м, когда начали куковать. Как и к другим фиатным валютам, на которые вы меняете и думаете таким образом схватить Бога за бороду. Что-то знаете или троллите?
будем считать что это перестраховка. очень надеюсь что если всё вдруг пойдёт не по лайт версии - то по другим фантикам будет хотябы временной лаг. золото кстати думаю при "хард" версии не очень поможет - грубо говоря может быть курс цепочка на мешок картохи.
Протягом усього 2020 року українці продали банкам готівкової валюти на 15,95 млрд доларів, а купили – на 14,85 млрд доларів. Отже, чистий продаж валюти населенням перевищив мільярд доларів і становив 1,1 млрд. Найчастіше така динаміка свідчить про те, що люди продають валютну "заначку". До речі, раніше стало відомо, що кожен другий українець відчуває, що збіднів за 2020 рік https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 99540.html
Як на мене, то це свідчить, що в банки попала деяка кількість грошей заробітчан, бо якби ми варились у власному соку та тільки банки здійснювали купівлю-продаж, то тоді можна оцінювати заначку.