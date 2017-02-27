Додано: Чет 07 січ, 2021 22:28

вот и пришёл закат бакса.

всех раньше этим пугали - а оно вон как - нежданчик.

но нужно сказать рынки слабо на на это отреагировали. можно сказать никакой реакции.

но в деньгах главное доверие - а оно подорвано полностью и бесповоротно.

вопрос только в том как пойдёт по 10% ... 20% в год или глобально и сразу в 2 ... 3 раза или даже на порядок/ки?



вопрос с битком тоже решится сам собой - какая разница сколько будет он стоить 10К или 146К если база будет стремится к нулю.



З.Ы.

весь бакс шо был поменял через онлайн на гривну.

завтра или конвертну в эвро или на депо.

понахадил заначки 195 баксов - их тоже завтра сдам.

правда осталось ещё около 2К на Алле но с ними ничего сделать не могу на неразрывных.

для меня это достаточно значительная сумма. Но по видимому их придётся списать.