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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7104710571067107>
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не хотелось бы быть пророком, но в данном контексте хочется напомнить свой собственный пост относительно бакса в частности:
Остается потенциал к снижению. Уж слишком много дров наломал тамошний придypok. Еще мне не нравится возраст новоизбранного.


Валютный рынок в контексте ДС
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Да. Денежная база - это абсолютно свободные деньги, которыми можно оперировать в любой момент. Есть несколько агрегатов, которые отражают степень доступности денег. Наиболее общий - денежная масса.

Строго говоря, Денежная база не является агрегатом. Это отдельный инструмент расчетов.
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:28

вот и пришёл закат бакса.
всех раньше этим пугали - а оно вон как - нежданчик.
но нужно сказать рынки слабо на на это отреагировали. можно сказать никакой реакции.
но в деньгах главное доверие - а оно подорвано полностью и бесповоротно.
вопрос только в том как пойдёт по 10% ... 20% в год или глобально и сразу в 2 ... 3 раза или даже на порядок/ки?

вопрос с битком тоже решится сам собой - какая разница сколько будет он стоить 10К или 146К если база будет стремится к нулю.

З.Ы.
весь бакс шо был поменял через онлайн на гривну.
завтра или конвертну в эвро или на депо.
понахадил заначки 195 баксов - их тоже завтра сдам.
правда осталось ещё около 2К на Алле но с ними ничего сделать не могу на неразрывных.
для меня это достаточно значительная сумма. Но по видимому их придётся списать.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:вот и пришёл закат бакса.

Михаил! Леонтьев! Перелогиньтесь!
  uaprofi написав:но нужно сказать рынки слабо на на это отреагировали. можно сказать никакой реакции.

Так может рынки более осведомлены о степени заката, а? :mrgreen:
  uaprofi написав:весь бакс шо был поменял через онлайн на гривну.
завтра или конвертну в эвро или на депо.
понахадил заначки 195 баксов - их тоже завтра сдам.

Самое время начать учиться на чужих ошибках.
viewtopic.php?p=5140779#p5140779
Лично мне вспомнилось 11 сентября 2001 года.
На завтра утром я молодой и наивный взял свои не очень большие накопления и пошел избавиться от "валюты государства что рушится". Так мне тогда казалось... Моей не окрепшей достаточно психике.
Так вот барыги предложили полцены. И спасибо им за жадность. Предложили бы 80% или даже 70%... продал бы.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:04

  uaprofi написав:вот и пришёл закат бакса.
всех раньше этим пугали - а оно вон как - нежданчик.
но нужно сказать рынки слабо на на это отреагировали. можно сказать никакой реакции.
но в деньгах главное доверие - а оно подорвано полностью и бесповоротно.
вопрос только в том как пойдёт по 10% ... 20% в год или глобально и сразу в 2 ... 3 раза или даже на порядок/ки?

вопрос с битком тоже решится сам собой - какая разница сколько будет он стоить 10К или 146К если база будет стремится к нулю.

З.Ы.
весь бакс шо был поменял через онлайн на гривну.
завтра или конвертну в эвро или на депо.
понахадил заначки 195 баксов - их тоже завтра сдам.
правда осталось ещё около 2К на Алле но с ними ничего сделать не могу на неразрывных.
для меня это достаточно значительная сумма. Но по видимому их придётся списать.

Пока большинство мировых долгов и ценников номинировано в долларе, ему как денежной единице ничего не угрожает.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Можно взять тот же биткоин чтоб оценить использование американского доллара.

Суточный объем торгов биткоином в парах с разными валютами:

доллар: 6 млрд 189 млн (доллар США)
евро: 1 млрд 677 млн в пересчете по кросс-курсу доллара
йена: 1 млрд 766 млн в пересчете по кросс-курсу доллара
вон: 2 млрд 66 млн в пересчете по кросс-курсу доллара

остальные валюты значительно меньшие объемы

данные взяты с coinmarketcap
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:37

  Искатель написав:
  edvardd написав:когда всё случится, им будет не до меня, а вообще, сначала надо было узнать прогноз, а потом ржать, хтож его теперь озвучит, а касается он всех валютных пар, сильно...

Бог с ним, с Байденом. Скажите, когда паритет евро-доллар настанет? Помнится, Вы обещали...

Як і ціну на золото нижче 1000 доларів...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:50

  uaprofi написав:вот и пришёл закат бакса.
всех раньше этим пугали - а оно вон как - нежданчик.
но нужно сказать рынки слабо на на это отреагировали. можно сказать никакой реакции.
но в деньгах главное доверие - а оно подорвано полностью и бесповоротно.
вопрос только в том как пойдёт по 10% ... 20% в год или глобально и сразу в 2 ... 3 раза или даже на порядок/ки?

вопрос с битком тоже решится сам собой - какая разница сколько будет он стоить 10К или 146К если база будет стремится к нулю.

З.Ы.
весь бакс шо был поменял через онлайн на гривну.
завтра или конвертну в эвро или на депо.
понахадил заначки 195 баксов - их тоже завтра сдам.
правда осталось ещё около 2К на Алле но с ними ничего сделать не могу на неразрывных.
для меня это достаточно значительная сумма. Но по видимому их придётся списать.

По-моему, вы слишком сгущаете краски. Да, его печатают, да, надо избавляться (но не в другой фиат и не в криптопирамиду на хаях, а во что-то реальное - например, драг. металлы), но это дело среднесрочное и долгосрочное, а конкретно сейчас, по-моему, ничего не происходит, чтоб бежать прямо на праздник и судорожно сливать последнюю заначку до 1 доллара. Додика выкинут, ему остались считанные дни и загремит, наверное, надолго. Доверие подорвано давно, еще в 1971-м году, когда отказались от золотого стандарта и в 2008-м, когда начали куковать. Как и к другим фиатным валютам, на которые вы меняете и думаете таким образом схватить Бога за бороду.
Что-то знаете или троллите?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 01:08

  hxbbgaf написав:По-моему, вы слишком сгущаете краски. Да, его печатают, да, надо избавляться (но не в другой фиат и не в криптопирамиду на хаях, а во что-то реальное - например, драг. металлы), но это дело среднесрочное и долгосрочное,


Вы говорите что нужно - я просто решил избавится)

  hxbbgaf написав: а конкретно сейчас, по-моему, ничего не происходит, чтоб бежать прямо на праздник и судорожно сливать последнюю заначку до 1 доллара. Додика выкинут, ему остались считанные дни и загремит, наверное, надолго.


сейчас грубо говоря потери на конвертации в другой фиат 0,5%
Вы уверены что до 20января там всё успокоилось и больше не будет "движа"?
просто не хочу если что "бегать" со всеми вместе...


  hxbbgaf написав:
Доверие подорвано давно, еще в 1971-м году, когда отказались от золотого стандарта и в 2008-м, когда начали куковать. Как и к другим фиатным валютам, на которые вы меняете и думаете таким образом схватить Бога за бороду.
Что-то знаете или троллите?


будем считать что это перестраховка.
очень надеюсь что если всё вдруг пойдёт не по лайт версии - то по другим фантикам будет хотябы временной лаг.
золото кстати думаю при "хард" версии не очень поможет - грубо говоря может быть курс цепочка на мешок картохи.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Протягом усього 2020 року українці продали банкам готівкової валюти на 15,95 млрд доларів, а купили – на 14,85 млрд доларів. Отже, чистий продаж валюти населенням перевищив мільярд доларів і становив 1,1 млрд. Найчастіше така динаміка свідчить про те, що люди продають валютну "заначку". До речі, раніше стало відомо, що кожен другий українець відчуває, що збіднів за 2020 рік https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 99540.html


Як на мене, то це свідчить, що в банки попала деяка кількість грошей заробітчан, бо якби ми варились у власному соку та тільки банки здійснювали купівлю-продаж, то тоді можна оцінювати заначку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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