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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7104710571067107
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:55

[quote="5141247:uaprofi"]
сейчас грубо говоря потери на конвертации в другой фиат 0,5%
Вы уверены что до 20января там всё успокоилось и больше не будет "движа"?
просто не хочу если что "бегать" со всеми вместе...

Юрий 61 это не вы?

с чем вы собрались бегать? со 195 мятых долларов?

можно ровно сидеть на месте...или потеря 20-50грн сильно ударит по карману?

п.с. не верю ничему , выброс на вентилятор и не более
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://biz.censor.net/news/3240561/rez ... milliardov
А як верещали дякули , що треба запам"ятати скільки Барига здає Вові резервів ( до речі, не пам"ятаю :), але поки що здав менше.)
Ех... бобіки... Йолка з Педро не проконсультували куди резерви діти ? :)
( для лайнометів: за Зе не голосував і нерішучими діями його не задоволений ).
Шановні знатоки, хто в темі: який і коли максимум був в резерві ?
alex10
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex10 написав:Шановні знатоки, хто в темі: який і коли максимум був в резерві ?
Зображення

https://www.unian.net/economics/finance ... imuma.html
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 08 січ, 2021 10:03, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:03

  alex10 написав:Шановні знатоки, хто в темі: який і коли максимум був в резерві ?


Гугл говорит - апрель 2011 г. - 38,3 млрд

https://www.prostobank.ua/spravochniki/ ... al_reserve
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:36

  freeze написав:
  alex10 написав:Шановні знатоки, хто в темі: який і коли максимум був в резерві ?


Гугл говорит - апрель 2011 г. - 38,3 млрд

https://www.prostobank.ua/spravochniki/ ... al_reserve

Дякую. Цікаво-скільки з них за 2,5
роки пішло на утримання па8 і скільки між братвою роздербанили ...
alex10
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