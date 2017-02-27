[quote="5141247:uaprofi"] сейчас грубо говоря потери на конвертации в другой фиат 0,5% Вы уверены что до 20января там всё успокоилось и больше не будет "движа"? просто не хочу если что "бегать" со всеми вместе...
Юрий 61 это не вы?
с чем вы собрались бегать? со 195 мятых долларов?
можно ровно сидеть на месте...или потеря 20-50грн сильно ударит по карману?
п.с. не верю ничему , выброс на вентилятор и не более
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
https://biz.censor.net/news/3240561/rez ... milliardov А як верещали дякули , що треба запам"ятати скільки Барига здає Вові резервів ( до речі, не пам"ятаю , але поки що здав менше.) Ех... бобіки... Йолка з Педро не проконсультували куди резерви діти ? ( для лайнометів: за Зе не голосував і нерішучими діями його не задоволений ). Шановні знатоки, хто в темі: який і коли максимум був в резерві ?