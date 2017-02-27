Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:55

[quote="5141247:uaprofi"]

сейчас грубо говоря потери на конвертации в другой фиат 0,5%

Вы уверены что до 20января там всё успокоилось и больше не будет "движа"?

просто не хочу если что "бегать" со всеми вместе...



Юрий 61 это не вы?



с чем вы собрались бегать? со 195 мятых долларов?



можно ровно сидеть на месте...или потеря 20-50грн сильно ударит по карману?



п.с. не верю ничему , выброс на вентилятор и не более

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.