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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7105710671077108>
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:55

[quote="5141247:uaprofi"]
сейчас грубо говоря потери на конвертации в другой фиат 0,5%
Вы уверены что до 20января там всё успокоилось и больше не будет "движа"?
просто не хочу если что "бегать" со всеми вместе...

Юрий 61 это не вы?

с чем вы собрались бегать? со 195 мятых долларов?

можно ровно сидеть на месте...или потеря 20-50грн сильно ударит по карману?

п.с. не верю ничему , выброс на вентилятор и не более
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://biz.censor.net/news/3240561/rez ... milliardov
А як верещали дякули , що треба запам"ятати скільки Барига здає Вові резервів ( до речі, не пам"ятаю :), але поки що здав менше.)
Ех... бобіки... Йолка з Педро не проконсультували куди резерви діти ? :)
( для лайнометів: за Зе не голосував і нерішучими діями його не задоволений ).
Шановні знатоки, хто в темі: який і коли максимум був в резерві ?
alex10
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex10 написав:Шановні знатоки, хто в темі: який і коли максимум був в резерві ?
Зображення

https://www.unian.net/economics/finance ... imuma.html
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 08 січ, 2021 10:03, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:03

  alex10 написав:Шановні знатоки, хто в темі: який і коли максимум був в резерві ?


Гугл говорит - апрель 2011 г. - 38,3 млрд

https://www.prostobank.ua/spravochniki/ ... al_reserve
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:36

  freeze написав:
  alex10 написав:Шановні знатоки, хто в темі: який і коли максимум був в резерві ?


Гугл говорит - апрель 2011 г. - 38,3 млрд

https://www.prostobank.ua/spravochniki/ ... al_reserve

Дякую. Цікаво-скільки з них за 2,5
роки пішло на утримання па8 і скільки між братвою роздербанили ...
alex10
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:20

  alex10 написав:
  freeze написав:
  alex10 написав:Шановні знатоки, хто в темі: який і коли максимум був в резерві ?


Гугл говорит - апрель 2011 г. - 38,3 млрд

https://www.prostobank.ua/spravochniki/ ... al_reserve

Дякую. Цікаво-скільки з них за 2,5
роки пішло на утримання па8 і скільки між братвою роздербанили ...


Думаю на Ваш вопрос никогда не будет ответа.
Тут какие-то события годичной давности расследовать не могут, а там уже десять лет прошло. Как в случае с Госрезервом, возможные доказательства скорее всего мыши съели.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex10 написав:Дякую. Цікаво-скільки з них за 2,5
роки пішло на утримання па8 і скільки між братвою роздербанили ...

Все ушло на удержание неестественного не рыночного курса.
Дерибан уже как следствие непрофессиональных управленческих решений.
Показная стабильность дорого обходится. И с другой стороны кто-то на этом неизбежно обогащается.
Кстати мы не первопроходцы. Нечто подобное произошло с фунтом в 1992 году.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Думаю на Ваш вопрос никогда не будет ответа.
Кто знает подписывал допуск к держтаемныце :wink: в зависимости от ранга госслужбы и формы допуска.
Статтю 328 Кримінального кодексу України пока не отменили-догадывается пусть сам,хотя и можно найти ответ имея аналитический склад ума
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:59

  Мизантрóп написав:
  freeze написав:Думаю на Ваш вопрос никогда не будет ответа.
Кто знает подписывал допуск к держтаемныце :wink: в зависимости от ранга госслужбы и формы допуска.
Статтю 328 Кримінального кодексу України пока не отменили-догадывается пусть сам,хотя и можно найти ответ имея аналитический склад ума


Там сроки давности по УК уже или прошли или на подходе.
А чисто из любопытства у нас вряд ли что-то будут расследовать, ибо это серьезные трудозатраты квалифицированных специалистов, которых и так крайне мало.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Все слились по 28.40?
Дальше полгода только вниз, впрочем как всегда, теперь мяч на поле НБУ, он будет бороться с ревальвацией и только как он захочет, таким и будет курс зелёного в нашем королевстве.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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