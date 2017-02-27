[quote="5141247:uaprofi"] сейчас грубо говоря потери на конвертации в другой фиат 0,5% Вы уверены что до 20января там всё успокоилось и больше не будет "движа"? просто не хочу если что "бегать" со всеми вместе...
Юрий 61 это не вы?
с чем вы собрались бегать? со 195 мятых долларов?
можно ровно сидеть на месте...или потеря 20-50грн сильно ударит по карману?
п.с. не верю ничему , выброс на вентилятор и не более
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
https://biz.censor.net/news/3240561/rez ... milliardov А як верещали дякули , що треба запам"ятати скільки Барига здає Вові резервів ( до речі, не пам"ятаю , але поки що здав менше.) Ех... бобіки... Йолка з Педро не проконсультували куди резерви діти ? ( для лайнометів: за Зе не голосував і нерішучими діями його не задоволений ). Шановні знатоки, хто в темі: який і коли максимум був в резерві ?
Дякую. Цікаво-скільки з них за 2,5 роки пішло на утримання па8 і скільки між братвою роздербанили ...
Думаю на Ваш вопрос никогда не будет ответа. Тут какие-то события годичной давности расследовать не могут, а там уже десять лет прошло. Как в случае с Госрезервом, возможные доказательства скорее всего мыши съели.
alex10 написав:Дякую. Цікаво-скільки з них за 2,5 роки пішло на утримання па8 і скільки між братвою роздербанили ...
Все ушло на удержание неестественного не рыночного курса. Дерибан уже как следствие непрофессиональных управленческих решений. Показная стабильность дорого обходится. И с другой стороны кто-то на этом неизбежно обогащается. Кстати мы не первопроходцы. Нечто подобное произошло с фунтом в 1992 году.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
freeze написав:Думаю на Ваш вопрос никогда не будет ответа.
Кто знает подписывал допуск к держтаемныце в зависимости от ранга госслужбы и формы допуска. Статтю 328 Кримінального кодексу України пока не отменили-догадывается пусть сам,хотя и можно найти ответ имея аналитический склад ума
freeze написав:Думаю на Ваш вопрос никогда не будет ответа.
Кто знает подписывал допуск к держтаемныце в зависимости от ранга госслужбы и формы допуска. Статтю 328 Кримінального кодексу України пока не отменили-догадывается пусть сам,хотя и можно найти ответ имея аналитический склад ума
Там сроки давности по УК уже или прошли или на подходе. А чисто из любопытства у нас вряд ли что-то будут расследовать, ибо это серьезные трудозатраты квалифицированных специалистов, которых и так крайне мало.