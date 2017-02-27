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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:47
somilitark написав:
Все слились по 28.40?
Дальше полгода только вниз, впрочем как всегда, теперь мяч на поле НБУ, он будет бороться с ревальвацией и только как он захочет, таким и будет курс зелёного в нашем королевстве.
А якщо захоче 29,ХХ?
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:58
somilitark написав:
Все слились по 28.40?
Дальше полгода только вниз
почему пол года? думаете после выплаты 5 ярдов в 1 квартале курс не вырастет на 1-2 грн, как это раньше происходило?
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:53
Амвросий написав: somilitark написав:
Все слились по 28.40?
Дальше полгода только вниз
почему пол года? думаете после выплаты 5 ярдов в 1 квартале курс не вырастет на 1-2 грн, как это раньше происходило?
Явно на 29 курс на жаль. Плюс тарифи і можливі тарифні чи фоп. мітинги весною...
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