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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7105710671077108
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:47

  somilitark написав:Все слились по 28.40?
Дальше полгода только вниз, впрочем как всегда, теперь мяч на поле НБУ, он будет бороться с ревальвацией и только как он захочет, таким и будет курс зелёного в нашем королевстве.

А якщо захоче 29,ХХ?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:58

  somilitark написав:Все слились по 28.40?
Дальше полгода только вниз


почему пол года? думаете после выплаты 5 ярдов в 1 квартале курс не вырастет на 1-2 грн, как это раньше происходило?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:53

  Амвросий написав:
  somilitark написав:Все слились по 28.40?
Дальше полгода только вниз


почему пол года? думаете после выплаты 5 ярдов в 1 квартале курс не вырастет на 1-2 грн, как это раньше происходило?


Явно на 29 курс на жаль. Плюс тарифи і можливі тарифні чи фоп. мітинги весною...
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  #<1 ... 7105710671077108
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