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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7105710671077108
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:58

  somilitark написав:Все слились по 28.40?
Дальше полгода только вниз


почему пол года? думаете после выплаты 5 ярдов в 1 квартале курс не вырастет на 1-2 грн, как это раньше происходило?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:53

  Амвросий написав:
  somilitark написав:Все слились по 28.40?
Дальше полгода только вниз


почему пол года? думаете после выплаты 5 ярдов в 1 квартале курс не вырастет на 1-2 грн, как это раньше происходило?


Явно на 29 курс на жаль. Плюс тарифи і можливі тарифні чи фоп. мітинги весною...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:27

  fin написав:
  kmm3 написав:
  vitaliian написав:Одна из версий стремительного подорожания евро - бегство европейского капитала из Британии перед brexit, по условиям которого переговоры идут сложно.


Це хибне припущення. Долар падає відносно всього. Гляньте новозеландський, австралійський долар, норвезьку крону, навіть мексиканське песо. Фунт теж відносно долара непогано почувається, але на низьких рівнях щодо євро через брексіт, хоча, думаю, якщо таки буде угода, то може рванути на 2-3%.Франк тримають з усіх сил, щоб не зміцнювався, була навіть інформація, що США може ввести санкції через валютні маніпуляції. Словом, зелені хом'яки мають просто сталеві яйця, досі тримаючи зелені папірці :)

Доллар США всегда будет долларом США и самой надежной валютой. Покупаю и накапливаю только его, еще с 90-х годов и ничуть никогда не переживал. А все эти евро, фунты, гривны, франки, йены это все не то пальто. Доллары надо покупать всегда, при любой возможности и никто меня не переубедит в обратном!

Біткоіни треба було купляти... Зараз би були б доволі заможною людиною...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:44

Qwerty
ещё не поздно, ещё не 146К как обещали
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:49

Запорожье повы на 16-00 28,40/28,44
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

edvardd написав:Запорожье повы на 16-00 28,40/28,44
Киев 28.20-30/28.50
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:16

  Qwerty написав:
  fin написав:
  kmm3 написав:[
Це хибне припущення. Долар падає відносно всього. Гляньте новозеландський, австралійський долар, норвезьку крону, навіть мексиканське песо. Фунт теж відносно долара непогано почувається, але на низьких рівнях щодо євро через брексіт, хоча, думаю, якщо таки буде угода, то може рванути на 2-3%.Франк тримають з усіх сил, щоб не зміцнювався, була навіть інформація, що США може ввести санкції через валютні маніпуляції. Словом, зелені хом'яки мають просто сталеві яйця, досі тримаючи зелені папірці :)

Доллар США всегда будет долларом США и самой надежной валютой. Покупаю и накапливаю только его, еще с 90-х годов и ничуть никогда не переживал. А все эти евро, фунты, гривны, франки, йены это все не то пальто. Доллары надо покупать всегда, при любой возможности и никто меня не переубедит в обратном!

Біткоіни треба було купляти... Зараз би були б доволі заможною людиною...

60% BTC у Китая,
думаю дядя Сем їх ще опустить,
так що вкладайтесь, "розбагатієте"
https://fi202x.blogspot.com/
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  #<1 ... 7105710671077108
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