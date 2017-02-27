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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7106710771087109
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:48

  somilitark написав:Все слились по 28.40?
Дальше полгода только вниз, впрочем как всегда, теперь мяч на поле НБУ, он будет бороться с ревальвацией и только как он захочет, таким и будет курс зелёного в нашем королевстве.

У вас прогнозы меняются как порывы весеннего ветра. Пару месяцев назад в каждом сообщении кричали о стремительном росте курса $, который никто не в силах остановить
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:щоб "обнулити" BTC достатньо 51%

Їх ніщо не може обнулити, бо історія транзакцій зберігається децентралізовано, і жоден хакер не може проникнути у всі компи і змінити архіви на всіх флешках.
Рукописи не горять.(с)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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