Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:58
somilitark написав:
Все слились по 28.40?
Дальше полгода только вниз
почему пол года? думаете после выплаты 5 ярдов в 1 квартале курс не вырастет на 1-2 грн, как это раньше происходило?
Амвросий
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:53
Амвросий написав: somilitark написав:
Все слились по 28.40?
Дальше полгода только вниз
почему пол года? думаете после выплаты 5 ярдов в 1 квартале курс не вырастет на 1-2 грн, как это раньше происходило?
Явно на 29 курс на жаль. Плюс тарифи і можливі тарифні чи фоп. мітинги весною...
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Ethereum
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:44
Qwerty ещё не поздно, ещё не 146К как обещали
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:49
Запорожье повы на 16-00 28,40/28,44
edvardd
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:53
edvardd написав:Запорожье повы на 16-00 28,40/28,44
Киев 28.20-30/28.50
alter
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:56
Qwerty написав:
Біткоіни треба було купляти... Зараз би були б доволі заможною людиною...
Ви вже продали свої біткоіни, і стали заможною людиною?..
Чи тільки віртуально?..
Біткоін не гроші, за нього не можна купити майже нічого.
sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:48
somilitark написав:
Все слились по 28.40?
Дальше полгода только вниз, впрочем как всегда, теперь мяч на поле НБУ, он будет бороться с ревальвацией и только как он захочет, таким и будет курс зелёного в нашем королевстве.
У вас прогнозы меняются как порывы весеннего ветра. Пару месяцев назад в каждом сообщении кричали о стремительном росте курса $, который никто не в силах остановить
Елена8
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:40
sergey_sryvkin написав: Qwerty написав:
Біткоіни треба було купляти... Зараз би були б доволі заможною людиною...
Ви вже продали свої біткоіни, і стали заможною людиною?..
Чи тільки віртуально?..
Біткоін не гроші, за нього не можна купити майже нічого.
1000%. Нет в мире денег кроме долларов США!
fin
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:51
Похоже, что какая-то немалая часть рекордных заимствований декабря попала и на выплаты премий чиновников. Плюс долги по зарплатам.
Да, декабрь и должен быть более урожайным в плане начислений месяцем, чем остальные, но в этот раз он даже в привычную сезонность не вписывается. Впрочем, как и остальные финансы ))
Так что нас наверняка ждет шапкозакидательство шмыганомистов не только "о перевыполнении доходов Бюджета 2020", но еще и о "существенном росте зарплат, несмотря на кризис"
zРадио
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:58
alter написав: edvardd написав:Запорожье повы на 16-00 28,40/28,44
Киев 28.20-30/28.50
28,37/28,43
Местами, временами и 39/41.
Electron
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