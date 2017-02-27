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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:10
Сорри за оффтоп, а есть какие ни будь интересные обзоры типо "лучшая инвестиция в 2020"?
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Electron
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:43
Electron написав:
Сорри за оффтоп, а есть какие ни будь интересные обзоры типо "лучшая инвестиция в 2020"?
Спасибо)
1. Tesla
2. Bitcoin
3. Медицинские маски
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zРадио
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:44
zРадио написав: Electron написав:
Сорри за оффтоп, а есть какие ни будь интересные обзоры типо "лучшая инвестиция в 2020"?
Спасибо)
1. Tesla
2. Bitcoin
3. Медицинские маски
Я б маски поставил на первое место. Тесла и биткоин не сравнятся.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:48
vitaliy_berdinskikh написав: zРадио написав: Electron написав:
Сорри за оффтоп, а есть какие ни будь интересные обзоры типо "лучшая инвестиция в 2020"?
Спасибо)
1. Tesla
2. Bitcoin
3. Медицинские маски
Я б маски поставил на первое место. Тесла и биткоин не сравнятся.
Напрягаться надо - покупать, транспортировать, продавать... Фьючерсов нет
Разве только эксклюзивно для Радуцкого...
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zРадио
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13
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