RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7106710771087109
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:10

Сорри за оффтоп, а есть какие ни будь интересные обзоры типо "лучшая инвестиция в 2020"?
Спасибо)
Electron
 
Повідомлень: 362
З нами з: 01.04.14
Подякував: 232 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:43

  Electron написав:Сорри за оффтоп, а есть какие ни будь интересные обзоры типо "лучшая инвестиция в 2020"?
Спасибо)


1. Tesla
2. Bitcoin
3. Медицинские маски
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9015
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1740 раз.
Подякували: 3916 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:44

  zРадио написав:
  Electron написав:Сорри за оффтоп, а есть какие ни будь интересные обзоры типо "лучшая инвестиция в 2020"?
Спасибо)


1. Tesla
2. Bitcoin
3. Медицинские маски

Я б маски поставил на первое место. Тесла и биткоин не сравнятся.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2666
З нами з: 06.08.19
Подякував: 635 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:48

  vitaliy_berdinskikh написав:
  zРадио написав:
  Electron написав:Сорри за оффтоп, а есть какие ни будь интересные обзоры типо "лучшая инвестиция в 2020"?
Спасибо)


1. Tesla
2. Bitcoin
3. Медицинские маски

Я б маски поставил на первое место. Тесла и биткоин не сравнятся.


Напрягаться надо - покупать, транспортировать, продавать... Фьючерсов нет :( Разве только эксклюзивно для Радуцкого...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9015
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1740 раз.
Подякували: 3916 раз.
 
Профіль
13
6
3
  #<1 ... 7106710771087109
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2178, 2179, 2180
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21796 2839992
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 21:20
Аlександр
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7352 1715407
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
643 149577
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19050)
08.01.2021 23:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.