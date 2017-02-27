Сорри за оффтоп, а есть какие ни будь интересные обзоры типо "лучшая инвестиция в 2020"?
Спасибо)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:10
Сорри за оффтоп, а есть какие ни будь интересные обзоры типо "лучшая инвестиция в 2020"?
Спасибо)
Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:43
Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:44
Я б маски поставил на первое место. Тесла и биткоин не сравнятся.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:48
Напрягаться надо - покупать, транспортировать, продавать... Фьючерсов нет Разве только эксклюзивно для Радуцкого...
Додано: П'ят 08 січ, 2021 23:47
а как по мне это все на верхах и будет падать ...
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Суб 09 січ, 2021 00:50
а как по мне это все на верхах и будет падать ...[/quote]
Стопроцентно.
Практически без вариантов.
Первое, стоит посмотреть на график - там явный классический пузырь вырисовывается.
Выпуск авто сравнительно с классическими автозаводами сколько там 1 млн. в год даже не делают, ну пусть раскрутятся и дойдут до 2 млн. в общем количестве через годик-два.Ну так Toyota 4 млн. штук только за первое полугодие 2020-го запустила.
Общее количество в мире -около 60 млн. в год авто, доля Теслы - сранительно мизер.
При этом капитализация Toyota 200 млрд.дол. , а Теслы в 3 раза больше.
При этом есть многочисленные жалобы потребителей на поломки Тесла, особенно некоторых ее моделей.
Хайп,мода,горячие деньги, твердое убеждение, что вот все новое , эко-технологии и можно пол-планеты скупить за это.
И Билл Гейтс ,и Марк Цукерберг, и Amazon Джеффа Безоса -это все реал, и конкуренции им никто в обозримом будущем не может составить.
А вот конкуренция с Теслой только вопрос времени, надо только чтобы другие авто-киты опомнились, собрались и выстрелили, там работа уже кипит и они не повторят судьбу Нокии, а рано, или поздно щелкнут Теслу по носу.
И от этого щелчка все эти раздутые акции полетят, вопрос конечно от какого уровня полетят, но то,что многие инвесторы вляпаются как в доткомы, это по моему мнению неизбежность.
Биток, там ситуация посложнее, они сильно вырвались вперед в цифре, но центробанки уже контрнаступление готовят, да и стоит там какому -то лебеденку появиться, что-то пойдет не так и все оно отстрелит с такой скоростью, что у многих навсегда отобъет желание играться в виртуальный мир.
Маски. Так они первые посыпятся. Кто снял сливки-молодец. А с первым потеплением, тема пойдет на спад, и в последующем будет конечно же чуть выше обычного доковидного бизнеса, но в целом не намного. Публика только и ждет оттепели, чтобы на фиг забыть это зазеркалье, оно уже всем офигело.
Когда-нибудь будем вспоминать тут на форуме эти три пузыря, ну маски из них и не пузырь вовсе, так просто ситуативный бизнес, а вот Тесла и Биток - ну не тюльпаны, но все равно пузыри огромные.
Тут не то, что Тесла, тут в 2007-2008 шикарные дворцы на Манхеттене посыпались как груши,и по всему миру также, незыблемое так сказать - недвижимость, а тут всего лишь захайпованное до несуразной стоимости авто, да еще и сравнительно ненадежное, по отзывам владельцев, имеющих проблемы с ремонтом некоторых моделей.
Нельзя сказать конечно, что это барахло сравни киевским двушкам чешкам в 2008-м по 170 штук, но актив явно переоценен на хайпе, и имеет серьезную конкруенцию, и если дворцы на Манхеттене ограничены количеством особо ценной земли, то тут выпуск авто-конкурентов, да и самой компании ограничен лишь количеством заводов выпускающих, но эти заводы растут как грибы.
Так что финал определен.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Суб 09 січ, 2021 01:01
На долларе уже многие попалились.
Его нельзя собирать слишком долго,
цикл несколько лет проходит и все уровни активов выходят на новые планки - и недвижимость, и акции, и даже металлы, апельсиновый сок, и зерно.
Есть же четкие расчеты в инете сколько столи доллар 70-х годов, 80-х,90-х,нулевых и так далее.
Даже не так давно - в 2008 на пике обвала РН, доллар был еще на лошадке ад только свалился он.
Доллар в вазу не поставишь и на хлеб не намажешь.
И даже нестабильная украинская гривна после того как упадет в достаточной мере, в какой-то момент подумает о коррекции.
Доллар растет стабильно только против тех нац.денежных единиц, чьи экономики расшатаны и валятся.
Да,скорее всего у нас сейчас такая ситуация.
Но надо смотреть в перспективу, и нет ничего более неэффективного чем собирать доллар, скажем с начала 90-х, или даже с начала нулевых.
Всегда должен быть план у мистера Фикса, на будущее, и желательно при этом держать руку на пульсе и наблюдать.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Суб 09 січ, 2021 01:13
Для Украины нормальный уровень резервов видится в районе 45-50 млрд.дол.,поэтому теперешний уровень не является запорукой стабильности.
Вот Беларусь при 9 млн. населения - 7.5 млрд.дол., и постоянно на подсосе, на попрошайничестве.И внешний долг у них поменьше при таких ЗВР в районе 17 млрд.дол.
И дефицит бюджета 1.4 млрд.дол.-одна шестая от доходной части бюджета.
В Украине конкретно побольше дефицит от доходной части.
В Украине НБУ: ..........."Протягом ІІІ кварталу 2020 року валовий зовнішній борг України зріс на 0.2 млрд
дол. США – до 122.8 млрд дол. США (порівняно з початком року – на 1.1 млрд
дол. США). Відносно ВВП борг збільшився до 79.8% з 78.6% на кінець ІI кварталу (на
початок року борг складав 78.6%).
Зростання зовнішнього боргу відбулося за рахунок збільшення зовнішніх
зобов’язань приватного сектору економіки, що зросли на 1.4 млрд дол. США (до
71.1 млрд дол. США, або 46.2% від ВВП), в той час як борг державного сектору
скоротився на 1.2 млрд дол. США та становив 51.7 млрд дол. США (33.6% від ВВП)"
Да еще и подсос-внешняя поддержка у нас иногда барахлит.
Одним словом, шухер вполне вероятен.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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