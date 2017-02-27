Додано: Суб 09 січ, 2021 00:50

yama написав: zРадио написав: Electron написав: Сорри за оффтоп, а есть какие ни будь интересные обзоры типо "лучшая инвестиция в 2020"?

Спасибо) Сорри за оффтоп, а есть какие ни будь интересные обзоры типо "лучшая инвестиция в 2020"?Спасибо)



1. Tesla

2. Bitcoin

3. Медицинские маски 1. Tesla2. Bitcoin3. Медицинские маски

Я б маски поставил на первое место. Тесла и биткоин не сравнятся. Я б маски поставил на первое место. Тесла и биткоин не сравнятся.

а как по мне это все на верхах и будет падать ...[/quote]Стопроцентно.Практически без вариантов.Первое, стоит посмотреть на график - там явный классический пузырь вырисовывается.Выпуск авто сравнительно с классическими автозаводами сколько там 1 млн. в год даже не делают, ну пусть раскрутятся и дойдут до 2 млн. в общем количестве через годик-два.Ну так Toyota 4 млн. штук только за первое полугодие 2020-го запустила.Общее количество в мире -около 60 млн. в год авто, доля Теслы - сранительно мизер.При этом капитализация Toyota 200 млрд.дол. , а Теслы в 3 раза больше.При этом есть многочисленные жалобы потребителей на поломки Тесла, особенно некоторых ее моделей.Хайп,мода,горячие деньги, твердое убеждение, что вот все новое , эко-технологии и можно пол-планеты скупить за это.И Билл Гейтс ,и Марк Цукерберг, и Amazon Джеффа Безоса -это все реал, и конкуренции им никто в обозримом будущем не может составить.А вот конкуренция с Теслой только вопрос времени, надо только чтобы другие авто-киты опомнились, собрались и выстрелили, там работа уже кипит и они не повторят судьбу Нокии, а рано, или поздно щелкнут Теслу по носу.И от этого щелчка все эти раздутые акции полетят, вопрос конечно от какого уровня полетят, но то,что многие инвесторы вляпаются как в доткомы, это по моему мнению неизбежность.Биток, там ситуация посложнее, они сильно вырвались вперед в цифре, но центробанки уже контрнаступление готовят, да и стоит там какому -то лебеденку появиться, что-то пойдет не так и все оно отстрелит с такой скоростью, что у многих навсегда отобъет желание играться в виртуальный мир.Маски. Так они первые посыпятся. Кто снял сливки-молодец. А с первым потеплением, тема пойдет на спад, и в последующем будет конечно же чуть выше обычного доковидного бизнеса, но в целом не намного. Публика только и ждет оттепели, чтобы на фиг забыть это зазеркалье, оно уже всем офигело.Когда-нибудь будем вспоминать тут на форуме эти три пузыря, ну маски из них и не пузырь вовсе, так просто ситуативный бизнес, а вот Тесла и Биток - ну не тюльпаны, но все равно пузыри огромные.Тут не то, что Тесла, тут в 2007-2008 шикарные дворцы на Манхеттене посыпались как груши,и по всему миру также, незыблемое так сказать - недвижимость, а тут всего лишь захайпованное до несуразной стоимости авто, да еще и сравнительно ненадежное, по отзывам владельцев, имеющих проблемы с ремонтом некоторых моделей.Нельзя сказать конечно, что это барахло сравни киевским двушкам чешкам в 2008-м по 170 штук, но актив явно переоценен на хайпе, и имеет серьезную конкруенцию, и если дворцы на Манхеттене ограничены количеством особо ценной земли, то тут выпуск авто-конкурентов, да и самой компании ограничен лишь количеством заводов выпускающих, но эти заводы растут как грибы.Так что финал определен.