Раз уж пошел оффтоп куда вкладываться отпишусь и я (пока снова не забанили). Ситуация парадоксальная, у всех (у кого доходы позволяют) на руках валюта которая никому не нужна (судя по % по валютным депозитам).
Деньги нужны только горе-правительству (которое не в состоянии запустить экономику) и это создаёт иллюзию их нехватки.
Почему экономике не нужны деньги? Из-за патовой ситуации, доходность почти всех активов серьёзно упала, нет смысла вкладываться в недвижимость или в бизнес, эти проекты будут убыточны на ближайшие месяцы (может годы). Очень ярким маркером служит коммерческая недвижимость, я думаю все в курсе в каком она кризисе. Ситуации патовая потому что у отдельных лиц скопилась излишняя ликвидность которую кроме овгз некуда пристроить, другие потеряли работу или уменьшили свои доходы.
Целительный девал в этой ситуации не поможет, более того он её усугубит, доллародержатели (а их много) получат доп.доход из необеспеченных денег, при этом экономика не получит ничего, даже богатый человек не ест 1 кг гречки сахара и соли в день потому что физически ему это не нужно, от того что богатые станут богаче экономика (а значит и бюджет) не получит ничего, их потребление и так на максимуме, ну может яхты и виллы поменяют на новые, скорее всего не в Украине.
Пока не начнётся рост доходов всего населения (а не только верхушки пищевой цепи) экономика будет лежать без шансов на восстановление.
из всех инвестиций на 2021й год я выбираю гривну, поскольку жду её сильного укрепления. Доллародержателей после щедрых даров (2015-2020) рано или поздно накажут. Потому что не может быть иначе, потому что нет в Украине стабильно прибыльных активов, даже для них.
Пс оффтопят все, а банят только меня. Оценок никаких не даю просто факт.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian написав:Целительный девал в этой ситуации не поможет, более того он её усугубит, доллародержатели (а их много) получат доп.доход из необеспеченных денег
Допустим было 100 долларов, после девала так и осталось 100 долларов.
Где доход?
Кол-во товаров которые вы можете купить на 100$ после девала превышает оное до девала. Глупо считать доход в какой то одной величине, в этом случае абсолютно все активы убыточны потому что им свойственен физический износ либо инфляция.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Посмотрите сначала видео Кухара с Найманом. Основные тезисы: - Украину завалят баблом (нулевые ставки в мире) - нужно сейчас же скупать недвигу по пока еще сладким ценам - долларовые ЗП пересичных вырастут до средних 600 долларов - заробитчане перешлют 12 млрд. долл.(+) - туристы не потратят 8 млрд. долл. (+) - нефть дешевая (+), зерно, руда, металл дорогие (+) - рост экспотра услуг IT (+), но пока их не обилетили на налоговый рай.