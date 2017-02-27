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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 710871097110711171127113>
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 09:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Раз уж пошел оффтоп куда вкладываться отпишусь и я (пока снова не забанили).
Ситуация парадоксальная, у всех (у кого доходы позволяют) на руках валюта которая никому не нужна (судя по % по валютным депозитам).

Деньги нужны только горе-правительству (которое не в состоянии запустить экономику) и это создаёт иллюзию их нехватки.

Почему экономике не нужны деньги? Из-за патовой ситуации, доходность почти всех активов серьёзно упала, нет смысла вкладываться в недвижимость или в бизнес, эти проекты будут убыточны на ближайшие месяцы (может годы). Очень ярким маркером служит коммерческая недвижимость, я думаю все в курсе в каком она кризисе. Ситуации патовая потому что у отдельных лиц скопилась излишняя ликвидность которую кроме овгз некуда пристроить, другие потеряли работу или уменьшили свои доходы.

Целительный девал в этой ситуации не поможет, более того он её усугубит, доллародержатели (а их много) получат доп.доход из необеспеченных денег, при этом экономика не получит ничего, даже богатый человек не ест 1 кг гречки сахара и соли в день потому что физически ему это не нужно, от того что богатые станут богаче экономика (а значит и бюджет) не получит ничего, их потребление и так на максимуме, ну может яхты и виллы поменяют на новые, скорее всего не в Украине.

Пока не начнётся рост доходов всего населения (а не только верхушки пищевой цепи) экономика будет лежать без шансов на восстановление.

из всех инвестиций на 2021й год я выбираю гривну, поскольку жду её сильного укрепления. Доллародержателей после щедрых даров (2015-2020) рано или поздно накажут. Потому что не может быть иначе, потому что нет в Украине стабильно прибыльных активов, даже для них.

Пс оффтопят все, а банят только меня. Оценок никаких не даю просто факт.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:06

vitaliian

я лайкну, чтобы поднять через пару недель :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:09

  vitaliian написав:Целительный девал в этой ситуации не поможет, более того он её усугубит, доллародержатели (а их много) получат доп.доход из необеспеченных денег


Допустим до девала у человека было 100 долларов, после девала так и осталось 100 долларов.

Где доход? :?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:12

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:Целительный девал в этой ситуации не поможет, более того он её усугубит, доллародержатели (а их много) получат доп.доход из необеспеченных денег


Допустим было 100 долларов, после девала так и осталось 100 долларов.

Где доход? :?

Кол-во товаров которые вы можете купить на 100$ после девала превышает оное до девала. Глупо считать доход в какой то одной величине, в этом случае абсолютно все активы убыточны потому что им свойственен физический износ либо инфляция.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:15

  Амвросий написав:вкладываться нужно в образование и здоровье


єто до 35лет...ну максимум до 40 (образование)

п.с. образование есть и что?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:16

Посмотрите сначала видео Кухара с Найманом.
Основные тезисы:
- Украину завалят баблом (нулевые ставки в мире)
- нужно сейчас же скупать недвигу по пока еще сладким ценам
- долларовые ЗП пересичных вырастут до средних 600 долларов
- заробитчане перешлют 12 млрд. долл.(+)
- туристы не потратят 8 млрд. долл. (+)
- нефть дешевая (+), зерно, руда, металл дорогие (+)
- рост экспотра услуг IT (+), но пока их не обилетили на налоговый рай.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:19

BIGor

п*зд*ш и провокация...

60млрд от Яценюка уже слышали и 40% рост ввп от Гончарука :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:вкладываться нужно в образование и здоровье

Взаємовиключаючі речі - освіта гробить здоров'я і не факт, що перегляд "навчаючих" відосіків в режимі 24\7 від навали різношерстних блогерів зробить когось розумнішим, або різко успішним в бізнесі. В позаминулому році проходив навчання на семінарах від найвідоміших бізнестренерів в Україні і після втілення їх порад, почали катастрофічно падати продажі. Прийшлось терміново повертати все взад, щоб уникнути банкротства. Маючи вищу медичну освіту зрозумів, що їм платять гроші лише за вміння маніпулювати аудіторією і створювати навколо себе таємничий ореол гуру з втілення якихось суперуспішних технологій ведення бізнесу, а насправді це давно всім відомі істини загорнуті в яскраву обгортку нібито якихось нових технологічних знань. І так, один із найвідоміших тренерів психотерапевт :wink: ... ну ви зрозуміли :wink: . І якби всі в курсі як один із тутешніх форумчан козиряє, що дивиться відосікі з порадами від Кіосакі, але ж очевидно, що розуму там ні на міліграм не прибуло як і успіхів у розвитку бізнесу - лише стагнація, бо цим потрібно займатися, а не відосікі та серіали на кшталт Слуга Народу, прости Господи, разом з локшиною на вухах хавати замість того щоб працювати.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:22

  vitaliian написав:
  Амвросий написав:
  vitaliian написав:Целительный девал в этой ситуации не поможет, более того он её усугубит, доллародержатели (а их много) получат доп.доход из необеспеченных денег


Допустим было 100 долларов, после девала так и осталось 100 долларов.

Где доход? :?

Кол-во товаров которые вы можете купить на 100$ после девала превышает оное до девала. Глупо считать доход в какой то одной величине, в этом случае абсолютно все активы убыточны потому что им свойственен физический износ либо инфляция.

Есть такой себе индекс "банана" - в Украине цена кг. бананов всегда держится около 1 долл. Где прибыль доллародержателей? Если говорить про цены на наши товары - то они быстро наверстывают увеличением CPI.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:24

  vitaliian написав:из всех инвестиций на 2021й год я выбираю гривну, поскольку жду её сильного укрепления


Госдолг вырос за счет новых кредитов ушедших "в асфальт" и в 2021 году нужно будет выплачивать уже 20.6 млрд.долларов, а не 18.77 млрд.долларов как в 2020 году. При этом валютные поступления упали. А печатный станок может печатать только гривну, доллары не может.

Вопрос - на сколько укрепится гривна? :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 09 січ, 2021 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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