Додано: Суб 09 січ, 2021 11:04

BIGor написав: Посмотрите сначала видео Кухара с Найманом.

Основные тезисы:

- Украину завалят баблом (нулевые ставки в мире)

- нужно сейчас же скупать недвигу по пока еще сладким ценам

- долларовые ЗП пересичных вырастут до средних 600 долларов

- заробитчане перешлют 12 млрд. долл.(+)

- туристы не потратят 8 млрд. долл. (+)

- нефть дешевая (+), зерно, руда, металл дорогие (+)

- рост экспотра услуг IT (+), но пока их не обилетили на налоговый рай. Посмотрите сначала видео Кухара с Найманом.Основные тезисы:- Украину завалят баблом (нулевые ставки в мире)- нужно сейчас же скупать недвигу по пока еще сладким ценам- долларовые ЗП пересичных вырастут до средних 600 долларов- заробитчане перешлют 12 млрд. долл.(+)- туристы не потратят 8 млрд. долл. (+)- нефть дешевая (+), зерно, руда, металл дорогие (+)- рост экспотра услуг IT (+), но пока их не обилетили на налоговый рай.

Посмотрю попозже,надо проанализировать.А пока что,вполне допускаю как вариант укрепление гривны и по вышеуказанным причинам в т.ч.,но вероятность девальвации оцениваю явно побольше, как 3 к 1 :Насчет завалят баблом, бабла действительно много, только вот --африканская ,или еще хуже точнее,судебно-правовая система,-нестабильность на востоке,-слабая управляемость,-раскачка лодки,-социальное напряжение из-за бедности с одной стороны и продолжения ограбления нац.богатств с другой стороныЕсли долларовые зарплаты пересичных вырастут до 600 дол.,паралельно будет нагнетаться внешнее сальдо торговли, - здравствуйте еще несколько лишних минусовых миллиардов долларов к нашим всем дисбаланасам.Туристы нет потратят, какой бы кризис тут не был, я,к примеру собираюсь хоть тушкой,хоть чучелом, многим также все это так офигело, что они только и ждут смягчения на границах, Доллары и евро по чуть чуть ,но будут идти по нарастающей потоком тудаЗаробитчане фактор останется конечно, и не исключено, что поток будет еще большим,так как выезжать будут еще больше,но и налогов тут платить будут еще меньше, работать будут на другие экономики, это вообще мина замедленного действия,некоторые будут там вкладываться,что уже сейчас происходит в ПольшеНефть дешевая - явно временно, по мере восстановления мировой экономики, стрелка только вверх, цены на металлы - посмотрим, не будет там скачкообразного роста больше, а там и коррекция вполне может настичь,это кошелек резервный наши власти уже выпотрошили ,и все равно не хватает.Вообще кошелек пустой,даже с учетом лафы в экспорте, подтверждение дефициты и т.п.Ай-ти все еще слишком небольшое значение имеет в общем секторе.Контролируемая девальвация могла бы спустить пар, а так только накапливать будут проблемы,чтобы потом рвануло.И да, цены на недвижимость перестали быть адекватными на данный момент, судя по отдаче.Смущают меня не те факторы,что они перечислили.ЗВР более менее, но и долги не маленькие,и рост их идет не по дням,а по часам.Ну ,и фактор навеса огромных вкладов в гривне в БС, если бы они пошли в недвижимость, что они пытаются запустить рекламой ипотеки и т.п., то могло бы по мультипликатору перейти на экономику.Но хаос ,который у нас сейчас творится в экономике и управляемости страной скорее свидетельствует о том, что деньги эти не на РН пойдут,а на валютный рынок.Ну и фактор ослабляющегося в мире ко всему доллара смущает, евро на данный момент как валюта убежище от этого бардака возможно сработает.Таким образом, учитывая, что олигарх система прогнила до предела, думаю скорее всего, что не пропетляют все-таки, и обострения кризиса внешние бабки не потушат.А внутренний спрос и так болен, а тут его еще как простудившегося на мороз, тарифами выгоняют.Идет нарастаниет противоречий в экономике. И индикаторы налицо- курс гривны, депрессия на рынке аренды, стагнация в продажах, рост долгов,рост разрывов - коммуналка,обеднение и все такое,турбулентность конкретная......."Нужны полностью реформировать КС суд, генпрокуратуру, судовую систему, строительную сферу, МВС, здравохранение, налоговую, таможенную сферы".......Ответ: "Кто ж его посадит, он же памятник..."(касается всего перечисленного)