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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 січ, 2021 10:25
prodigy да просто Украина попала случайно в выгодную ситуацию, но я считаю это плохо, о реформах забудут еще надолго, ведь бабло льется рекой...
Додано: Суб 09 січ, 2021 10:30
Это не правда. Вы-же после этих курсов стали умнее и теперь понимаете суть этих видосиков и семенаров от известных "бизнестренеров". Значит они вас чему-то научили...
Почему вы решили, что о реформах забудут? Cегодня в новостях пробегало, что в 2021 году тарифы на коммуналку еще на 30% повысят.
Или вы хотите такие реформы, чтобы сразу 5-кратный девал, 10-кратная инфляция, 2-кратное повышение налогов, рост госдолга раза в три, ну а пенсии и медицину вообще отменить?
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 09 січ, 2021 10:41, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 09 січ, 2021 10:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну да, рост. Проекты закрываются, а у Кухара рост....
К слову на рай уже обилетили дия.ситей, просто это ещё не коснулось каждой фирмы и каждого айтишника. Доведут это до логического конца - вопрос наверное только времени.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 09 січ, 2021 10:41
Я за другие реформы. Не пишите чушь. Нужны полностью реформировать КС суд, генпрокуратуру, судовую систему, строительную сферу, МВС, здравохранение, налоговую, таможенную сферы. Это минимум.
Додано: Суб 09 січ, 2021 10:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
шото збоїть індекс
брав банани по 24-25 грн за кіло
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 09 січ, 2021 10:46
Я Же не писал что гривна укрепится на веки вечные.
Долги конда нибудь утянут нас на дно, но сейчас проблема долгов не главная - отвалилась значительная часть экономики вследствие чего удала доходность бизнесов, выросла безработица, упали зарплаты, много бизнесов закрылось.
Долги надо чем то отдавать, желательно тем что собирают с бизнеса и населения в виде налогов. Налоговые поступления падают. Раздать всем денег нет ни бюджета ни механизма (все равно получат не все, а только первые в цепочке), если поднять минималку - загонит зарплаты в тень, а денег у бизнеса не добавиться.
Краткосрочно подогреть экономику можно ревальвацией гривны, обеспечив приток валюты от нерезов в гривневые бумаги овгз. Достаточно поднять их доходность.
Многие здесь считают что на польском сыре зарабатывают только поляки, но это не так. От цены производителя по дороге к прилавку на любом импорте зарабатывают наши перевозчики, оптовики, продавцы, рестораторы. Если это техника то ещё сервис мэны. Грубо говоря какой то опель сделали в Германии но зарабатывает на нем наш таксист, наша заправка, наше сто, наша мойка, наша парковка.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Суб 09 січ, 2021 10:50
Здравоохранение и экономику уже успешно "реформировали", вы считаете там еще осталось что "реформировать"?
За какие-такие "другие реформы"? Или вы из тех, кто десять раз наступив на одни и те-же грабли с неизменным результатом в виде шишки на лбу, наступает на грабли одинадцатый раз, веруя в то, что "ну вот на этот раз-то будет по другому"?
Додано: Суб 09 січ, 2021 10:54
7.01 Брал бананы по 14,45 (чек могу скинуть в личку)
нахапались инвесторы индексов перед праздниками, а продать не смогли.
Цена товара который со временем портится, не может быть каким либо индексом, не пишите глупостей. Бывает дешевле бесплатно раздать, чем отвезти на свалку. То же касается нефти и газа, когда перенасыщается рынок, дешевле бесплатно раздать, чем законсервировать скважину.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Суб 09 січ, 2021 11:04
Посмотрю попозже,надо проанализировать.
А пока что,вполне допускаю как вариант укрепление гривны и по вышеуказанным причинам в т.ч.,но вероятность девальвации оцениваю явно побольше, как 3 к 1 :
Насчет завалят баблом, бабла действительно много, только вот -
-африканская ,или еще хуже точнее,судебно-правовая система,
-нестабильность на востоке,
-слабая управляемость,
-раскачка лодки,
-социальное напряжение из-за бедности с одной стороны и продолжения ограбления нац.богатств с другой стороны
Если долларовые зарплаты пересичных вырастут до 600 дол.,паралельно будет нагнетаться внешнее сальдо торговли, - здравствуйте еще несколько лишних минусовых миллиардов долларов к нашим всем дисбаланасам.
Туристы нет потратят, какой бы кризис тут не был, я,к примеру собираюсь хоть тушкой,хоть чучелом, многим также все это так офигело, что они только и ждут смягчения на границах, Доллары и евро по чуть чуть ,но будут идти по нарастающей потоком туда
Заробитчане фактор останется конечно, и не исключено, что поток будет еще большим,так как выезжать будут еще больше,но и налогов тут платить будут еще меньше, работать будут на другие экономики, это вообще мина замедленного действия,некоторые будут там вкладываться,что уже сейчас происходит в Польше
Нефть дешевая - явно временно, по мере восстановления мировой экономики, стрелка только вверх, цены на металлы - посмотрим, не будет там скачкообразного роста больше, а там и коррекция вполне может настичь,это кошелек резервный наши власти уже выпотрошили ,
и все равно не хватает.
Вообще кошелек пустой,даже с учетом лафы в экспорте, подтверждение дефициты и т.п.
Ай-ти все еще слишком небольшое значение имеет в общем секторе.
Контролируемая девальвация могла бы спустить пар, а так только накапливать будут проблемы,чтобы потом рвануло.
И да, цены на недвижимость перестали быть адекватными на данный момент, судя по отдаче.
Смущают меня не те факторы,что они перечислили.
ЗВР более менее, но и долги не маленькие,и рост их идет не по дням,а по часам.
Ну ,и фактор навеса огромных вкладов в гривне в БС, если бы они пошли в недвижимость, что они пытаются запустить рекламой ипотеки и т.п., то могло бы по мультипликатору перейти на экономику.
Но хаос ,который у нас сейчас творится в экономике и управляемости страной скорее свидетельствует о том, что деньги эти не на РН пойдут,а на валютный рынок.
Ну и фактор ослабляющегося в мире ко всему доллара смущает, евро на данный момент как валюта убежище от этого бардака возможно сработает.
Таким образом, учитывая, что олигарх система прогнила до предела, думаю скорее всего, что не пропетляют все-таки, и обострения кризиса внешние бабки не потушат.
А внутренний спрос и так болен, а тут его еще как простудившегося на мороз, тарифами выгоняют.Идет нарастаниет противоречий в экономике. И индикаторы налицо- курс гривны, депрессия на рынке аренды, стагнация в продажах, рост долгов,рост разрывов - коммуналка,обеднение и все такое,турбулентность конкретная.
......"Нужны полностью реформировать КС суд, генпрокуратуру, судовую систему, строительную сферу, МВС, здравохранение, налоговую, таможенную сферы".......
Ответ: "Кто ж его посадит, он же памятник..."
(касается всего перечисленного)
Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 09 січ, 2021 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Суб 09 січ, 2021 11:05
Долги не когда-нибудь утянут, они всё время тянут на дно:
В 2020 выплаты по кварталам были: 3.62, 4.63, 7.59, 2.93 млрд. долларов.
В 2021 выплаты по кварталам будут: 4.89, 5.83, 5.72, 4.16 млрд.долларов.
В 2020 году курс за счет этих выплат вырос с 24 вырос до 28.4.
Всё правильно, корова будет давать меньше молока, а отдавать долларов нужно будет ещё больше чем в 2020 году. Так кто будет спонсором снижения курса?
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 09 січ, 2021 11:05, всього редагувалось 1 раз.
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