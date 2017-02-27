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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7110711171127113>
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:05

  Амвросий написав:
  BIGor написав:Я за другие реформы. Не пишите чушь. Нужны полностью реформировать КС суд, генпрокуратуру, судовую систему, строительную сферу, МВС, здравохранение, налоговую, таможенную сферы. Это минимум.


Здравоохранение и экономику уже успешно "реформировали", вы считаете там еще осталось что "реформировать"?

За какие-такие "другие реформы"? Или вы из тех, кто десять раз наступив на одни и те-же грабли с неизменным результатом в виде шишки на лбу, наступает на грабли одинадцатый раз, веруя в то, что "ну вот на этот раз-то будет по другому"? :)

Я перечислил список нужных реформ. Вы в ответ пишете бред, субъективные домыслы и демагогию без какой-либо конкретики.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:07

  Moneta написав:vitaliian

я лайкну, чтобы поднять через пару недель :mrgreen:

Челу не лайк нужно ставить,а санитаров вызывать.Delirium tremens. :shock:
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:Маючи вищу медичну освіту зрозумів, що їм платять гроші лише за вміння маніпулювати аудіторією і створювати навколо себе таємничий ореол гуру з втілення якихось суперуспішних технологій ведення бізнесу, а насправді це давно всім відомі істини загорнуті в яскраву обгортку нібито якихось нових технологічних знань

Вот лучше и не скажешь.
Только тысячи часов вдумчивой, кропотливой, осмысленной и последовательной работы могут принести результаты. Есть правило 10тыс. часов. И я с ним вцелом согласен. По крайней мере на собственном опыте.
Еще хочется напомнить о книгах. Написание текста организует мысль, заставляет её сформулировать. Слушал несколько лекций от очень даже неглупых людей. Но часто приходил к выводу, что смысл всей двухчасовой лекции можно было уложить в 10 страниц текста. Вот просто представьте сколько воды протекает через ваши уши.... Там крупицы рационального просто могут раствориться.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:09

  vitaliian написав: - отвалилась значительная часть экономики вследствие чего удала доходность бизнесов, выросла безработица, упали зарплаты, много бизнесов закрылось.


Всё правильно, корова будет давать меньше молока, а отдавать долларов нужно будет ещё больше чем в 2020 году. Так кто будет спонсором снижения курса? :)

Долги проще отдавать по 25 или по 35? Вот вам и спонсор. Увеличить на 20% доход бюджета практически нереально, а на 20% снизить курс доллара легко, при наличии постоянного притока нерезов в овгз.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 січ, 2021 11:11, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:10

  vitaliian написав:Раз уж пошел оффтоп куда вкладываться отпишусь и я (пока снова не забанили).
Ситуация парадоксальная, у всех (у кого доходы позволяют) на руках валюта которая никому не нужна (судя по % по валютным депозитам).

Деньги нужны только горе-правительству (которое не в состоянии запустить экономику) и это создаёт иллюзию их нехватки.

Почему экономике не нужны деньги? Из-за патовой ситуации, доходность почти всех активов серьёзно упала, нет смысла вкладываться в недвижимость или в бизнес, эти проекты будут убыточны на ближайшие месяцы (может годы). Очень ярким маркером служит коммерческая недвижимость, я думаю все в курсе в каком она кризисе. Ситуации патовая потому что у отдельных лиц скопилась излишняя ликвидность которую кроме овгз некуда пристроить, другие потеряли работу или уменьшили свои доходы.

Целительный девал в этой ситуации не поможет, более того он её усугубит, доллародержатели (а их много) получат доп.доход из необеспеченных денег, при этом экономика не получит ничего, даже богатый человек не ест 1 кг гречки сахара и соли в день потому что физически ему это не нужно, от того что богатые станут богаче экономика (а значит и бюджет) не получит ничего, их потребление и так на максимуме, ну может яхты и виллы поменяют на новые, скорее всего не в Украине.

Пока не начнётся рост доходов всего населения (а не только верхушки пищевой цепи) экономика будет лежать без шансов на восстановление.

из всех инвестиций на 2021й год я выбираю гривну, поскольку жду её сильного укрепления. Доллародержателей после щедрых даров (2015-2020) рано или поздно накажут. Потому что не может быть иначе, потому что нет в Украине стабильно прибыльных активов, даже для них.

Пс оффтопят все, а банят только меня. Оценок никаких не даю просто факт.
Сказки бабушки Арины.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:12

  vitaliian написав:
  vitaliian написав: - отвалилась значительная часть экономики вследствие чего удала доходность бизнесов, выросла безработица, упали зарплаты, много бизнесов закрылось.


Всё правильно, корова будет давать меньше молока, а отдавать долларов нужно будет ещё больше чем в 2020 году. Так кто будет спонсором снижения курса? :)

Долги проще отдавать по 25 или по 35? Вот вам и спонсор. Увеличить на 20% доход бюджета практически нереально, а на 20% снизить курс доллара легко, при наличии постоянного притока нерезов в овгз.

Закусывать нужно,перед тем как писать.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Пс оффтопят все, а банят только меня. Оценок никаких не даю просто факт.

То что ты не замечаешь чужие баны не значит что их нет.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:14

  vitaliian написав:
  vitaliian написав: - отвалилась значительная часть экономики вследствие чего удала доходность бизнесов, выросла безработица, упали зарплаты, много бизнесов закрылось.


Всё правильно, корова будет давать меньше молока, а отдавать долларов нужно будет ещё больше чем в 2020 году. Так кто будет спонсором снижения курса? :)

Долги проще отдавать по 25 или по 35? Вот вам и спонсор. Увеличить на 20% доход бюджета практически нереально, а на 20% снизить курс доллара легко, при наличии постоянного притока нерезов в овгз.

Сделать курс 10 копеек на один день и сразу всем все отдать. :mrgreen:
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:21

(с) в долгах как в шелках... і розписані наші з вами борги аж до 2045 року на Мінфіні :(

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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:22

  BIGor написав:Я перечислил список нужных реформ. Вы в ответ пишете бред, субъективные домыслы и демагогию без какой-либо конкретики.


Ещё пару лет назад (в январе 2019 года) госдолг был на 10 млрд. долларов меньше, цены в магазинах были в несколько раз ниже и даже медицина ещё подавала какие-то признаки жизни. Результаты реформ все видят и чувствуют своим кошельком и желудком. Это факты.

А вот ваши басни про "другие реформы" которые когда-нибудь дадут другой результат - это и есть бред, субъективные домыслы и демагогия без какой-либо конкретики :wink:
Амвросий
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