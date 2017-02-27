BIGor написав:Я за другие реформы. Не пишите чушь. Нужны полностью реформировать КС суд, генпрокуратуру, судовую систему, строительную сферу, МВС, здравохранение, налоговую, таможенную сферы. Это минимум.
Здравоохранение и экономику уже успешно "реформировали", вы считаете там еще осталось что "реформировать"?
За какие-такие "другие реформы"? Или вы из тех, кто десять раз наступив на одни и те-же грабли с неизменным результатом в виде шишки на лбу, наступает на грабли одинадцатый раз, веруя в то, что "ну вот на этот раз-то будет по другому"?
Я перечислил список нужных реформ. Вы в ответ пишете бред, субъективные домыслы и демагогию без какой-либо конкретики.
Василь-Рівне написав:Маючи вищу медичну освіту зрозумів, що їм платять гроші лише за вміння маніпулювати аудіторією і створювати навколо себе таємничий ореол гуру з втілення якихось суперуспішних технологій ведення бізнесу, а насправді це давно всім відомі істини загорнуті в яскраву обгортку нібито якихось нових технологічних знань
Вот лучше и не скажешь. Только тысячи часов вдумчивой, кропотливой, осмысленной и последовательной работы могут принести результаты. Есть правило 10тыс. часов. И я с ним вцелом согласен. По крайней мере на собственном опыте. Еще хочется напомнить о книгах. Написание текста организует мысль, заставляет её сформулировать. Слушал несколько лекций от очень даже неглупых людей. Но часто приходил к выводу, что смысл всей двухчасовой лекции можно было уложить в 10 страниц текста. Вот просто представьте сколько воды протекает через ваши уши.... Там крупицы рационального просто могут раствориться.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vitaliian написав:Раз уж пошел оффтоп куда вкладываться отпишусь и я (пока снова не забанили). Ситуация парадоксальная, у всех (у кого доходы позволяют) на руках валюта которая никому не нужна (судя по % по валютным депозитам).
Деньги нужны только горе-правительству (которое не в состоянии запустить экономику) и это создаёт иллюзию их нехватки.
Почему экономике не нужны деньги? Из-за патовой ситуации, доходность почти всех активов серьёзно упала, нет смысла вкладываться в недвижимость или в бизнес, эти проекты будут убыточны на ближайшие месяцы (может годы). Очень ярким маркером служит коммерческая недвижимость, я думаю все в курсе в каком она кризисе. Ситуации патовая потому что у отдельных лиц скопилась излишняя ликвидность которую кроме овгз некуда пристроить, другие потеряли работу или уменьшили свои доходы.
Целительный девал в этой ситуации не поможет, более того он её усугубит, доллародержатели (а их много) получат доп.доход из необеспеченных денег, при этом экономика не получит ничего, даже богатый человек не ест 1 кг гречки сахара и соли в день потому что физически ему это не нужно, от того что богатые станут богаче экономика (а значит и бюджет) не получит ничего, их потребление и так на максимуме, ну может яхты и виллы поменяют на новые, скорее всего не в Украине.
Пока не начнётся рост доходов всего населения (а не только верхушки пищевой цепи) экономика будет лежать без шансов на восстановление.
из всех инвестиций на 2021й год я выбираю гривну, поскольку жду её сильного укрепления. Доллародержателей после щедрых даров (2015-2020) рано или поздно накажут. Потому что не может быть иначе, потому что нет в Украине стабильно прибыльных активов, даже для них.
Пс оффтопят все, а банят только меня. Оценок никаких не даю просто факт.
BIGor написав:Я перечислил список нужных реформ. Вы в ответ пишете бред, субъективные домыслы и демагогию без какой-либо конкретики.
Ещё пару лет назад (в январе 2019 года) госдолг был на 10 млрд. долларов меньше, цены в магазинах были в несколько раз ниже и даже медицина ещё подавала какие-то признаки жизни. Результаты реформ все видят и чувствуют своим кошельком и желудком. Это факты.
А вот ваши басни про "другие реформы" которые когда-нибудь дадут другой результат - это и есть бред, субъективные домыслы и демагогия без какой-либо конкретики