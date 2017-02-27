vitaliian написав:

Раз уж пошел оффтоп куда вкладываться отпишусь и я (пока снова не забанили).Ситуация парадоксальная, у всех (у кого доходы позволяют) на руках валюта которая никому не нужна (судя по % по валютным депозитам).Деньги нужны только горе-правительству (которое не в состоянии запустить экономику) и это создаёт иллюзию их нехватки.Почему экономике не нужны деньги? Из-за патовой ситуации, доходность почти всех активов серьёзно упала, нет смысла вкладываться в недвижимость или в бизнес, эти проекты будут убыточны на ближайшие месяцы (может годы). Очень ярким маркером служит коммерческая недвижимость, я думаю все в курсе в каком она кризисе. Ситуации патовая потому что у отдельных лиц скопилась излишняя ликвидность которую кроме овгз некуда пристроить, другие потеряли работу или уменьшили свои доходы.Целительный девал в этой ситуации не поможет, более того он её усугубит, доллародержатели (а их много) получат доп.доход из необеспеченных денег, при этом экономика не получит ничего, даже богатый человек не ест 1 кг гречки сахара и соли в день потому что физически ему это не нужно, от того что богатые станут богаче экономика (а значит и бюджет) не получит ничего, их потребление и так на максимуме, ну может яхты и виллы поменяют на новые, скорее всего не в Украине.Пока не начнётся рост доходов всего населения (а не только верхушки пищевой цепи) экономика будет лежать без шансов на восстановление.из всех инвестиций на 2021й год я выбираю гривну, поскольку жду её сильного укрепления. Доллародержателей после щедрых даров (2015-2020) рано или поздно накажут. Потому что не может быть иначе, потому что нет в Украине стабильно прибыльных активов, даже для них.Пс оффтопят все, а банят только меня. Оценок никаких не даю просто факт.