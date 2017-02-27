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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 січ, 2021 11:25
vovan_prm написав:
сформулировать. Слушал несколько лекций от очень даже неглупых людей. Но часто приходил к выводу, что смысл всей двухчасовой лекции можно было уложить в 10 страниц текста. Вот просто представьте сколько воды протекает через ваши уши.... Там крупицы рационального просто могут раствориться.
100% правда
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Додано: Суб 09 січ, 2021 11:27
Амвросий написав: BIGor написав:
Я перечислил список нужных реформ. Вы в ответ пишете бред, субъективные домыслы и демагогию без какой-либо конкретики.
Ещё пару лет назад (в январе 2019 года) госдолг был на 10 млрд. долларов меньше, цены в магазинах были в несколько раз ниже и даже медицина ещё подавала какие-то признаки жизни. Результаты реформ все видят и чувствуют своим кошельком и желудком. Это факты.
А вот ваши басни про "другие реформы" которые когда-нибудь дадут другой результат - это и есть бред, субъективные домыслы и демагогия без какой-либо конкретики
Бредите, в 2019 году не было никакой медицины, а цены и госдолг к реформам каким боком? Вы считаете что реформа, например генпрокуратуры влияет на цены в супермаркетах?
Ну бред пишете.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 11:31
Автор77 написав:
Вообще кошелек пустой,даже с учетом лафы в экспорте, подтверждение дефициты и т.п.
Ай-ти все еще слишком небольшое значение имеет в общем секторе.
кошелек пустой а банки ломятся от ненужных экономике денег вдобавок бездонный карман рефинанса под 6% под боком
И да, цены на недвижимость перестали быть адекватными на данный момент, судя по отдаче.
цены может и адекватные, а курс и доходы пересичных неадекватные. Снизьте курс до 24 и доходность аренды вернется к обоснованным 10% годовых в гривне, из-за недооцененной гривны долларовые цены на недвижимость бьют рекорды а их гривневая доходность стремится к нулю. Ипотекой это не лечится. Очень яркий пример как недооцененная гривна убивает доходность. Зарплаты пересичных не тянут 10% годовых доходности для флетлордов.
В подобной ситуации оказались перевозчики (маршрутчики). Уже поднимается вопрос о повышении ценника на проезд после карантина. Ценник на топливо/запчасти/технику долларовый а доход в гривне. Это как раз попытка «больше доить», вместо того чтобы привести курс гривны в соответствие к упавшим доходам.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 09 січ, 2021 11:39, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Додано: Суб 09 січ, 2021 11:38
vitaliian написав: Автор77 написав:
Вообще кошелек пустой,даже с учетом лафы в экспорте, подтверждение дефициты и т.п.
Ай-ти все еще слишком небольшое значение имеет в общем секторе.
кошелек пустой а банки ломятся от ненужных экономике денег вдобавок бездонный карман рефинанса под 6% под боком
И да, цены на недвижимость перестали быть адекватными на данный момент, судя по отдаче.
цены может и адекватные, а курс и доходы пересичных неадекватные. Снизьте курс до 24 и доходность аренды вернется к обоснованным 10% годовых в гривне, из-за недооцененной гривны долларовые цены на недвижимость бьют рекорды а их гривневая доходность стремится к нулю. Ипотекой это не лечится. Очень яркий пример как недооцененная гривна убивает доходность.
Снизить курс до 10 копеек за зелёный.Перевести все валютные вклады населения по курсу.Обязать банки и обменки работать только на приём никому не нужного и ненавистного доллара.И даже можно Бене отдать 2 ярда,но в гривне...Ему 200 лямов гривен будет достаточно.Красотища!
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