Додано: Суб 09 січ, 2021 11:31

Автор77 написав:



Вообще кошелек пустой,даже с учетом лафы в экспорте, подтверждение дефициты и т.п.

Ай-ти все еще слишком небольшое значение имеет в общем секторе.

Вообще кошелек пустой,даже с учетом лафы в экспорте, подтверждение дефициты и т.п.Ай-ти все еще слишком небольшое значение имеет в общем секторе.

И да, цены на недвижимость перестали быть адекватными на данный момент, судя по отдаче.

кошелек пустой а банки ломятся от ненужных экономике денег вдобавок бездонный карман рефинанса под 6% под бокомцены может и адекватные, а курс и доходы пересичных неадекватные. Снизьте курс до 24 и доходность аренды вернется к обоснованным 10% годовых в гривне, из-за недооцененной гривны долларовые цены на недвижимость бьют рекорды а их гривневая доходность стремится к нулю. Ипотекой это не лечится. Очень яркий пример как недооцененная гривна убивает доходность. Зарплаты пересичных не тянут 10% годовых доходности для флетлордов.В подобной ситуации оказались перевозчики (маршрутчики). Уже поднимается вопрос о повышении ценника на проезд после карантина. Ценник на топливо/запчасти/технику долларовый а доход в гривне. Это как раз попытка «больше доить», вместо того чтобы привести курс гривны в соответствие к упавшим доходам.