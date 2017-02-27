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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7111711271137114>
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:25

del
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 09 січ, 2021 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:27

  Амвросий написав:
  BIGor написав:Я перечислил список нужных реформ. Вы в ответ пишете бред, субъективные домыслы и демагогию без какой-либо конкретики.


Ещё пару лет назад (в январе 2019 года) госдолг был на 10 млрд. долларов меньше, цены в магазинах были в несколько раз ниже и даже медицина ещё подавала какие-то признаки жизни. Результаты реформ все видят и чувствуют своим кошельком и желудком. Это факты.

А вот ваши басни про "другие реформы" которые когда-нибудь дадут другой результат - это и есть бред, субъективные домыслы и демагогия без какой-либо конкретики :wink:

Бредите, в 2019 году не было никакой медицины, а цены и госдолг к реформам каким боком? Вы считаете что реформа, например генпрокуратуры влияет на цены в супермаркетах? :D Ну бред пишете.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:31

  Автор77 написав:

Вообще кошелек пустой,даже с учетом лафы в экспорте, подтверждение дефициты и т.п.
Ай-ти все еще слишком небольшое значение имеет в общем секторе.
кошелек пустой а банки ломятся от ненужных экономике денег вдобавок бездонный карман рефинанса под 6% под боком
И да, цены на недвижимость перестали быть адекватными на данный момент, судя по отдаче.
цены может и адекватные, а курс и доходы пересичных неадекватные. Снизьте курс до 24 и доходность аренды вернется к обоснованным 10% годовых в гривне, из-за недооцененной гривны долларовые цены на недвижимость бьют рекорды а их гривневая доходность стремится к нулю. Ипотекой это не лечится. Очень яркий пример как недооцененная гривна убивает доходность. Зарплаты пересичных не тянут 10% годовых доходности для флетлордов.

В подобной ситуации оказались перевозчики (маршрутчики). Уже поднимается вопрос о повышении ценника на проезд после карантина. Ценник на топливо/запчасти/технику долларовый а доход в гривне. Это как раз попытка «больше доить», вместо того чтобы привести курс гривны в соответствие к упавшим доходам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 січ, 2021 11:39, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:38

  vitaliian написав:
  Автор77 написав:

Вообще кошелек пустой,даже с учетом лафы в экспорте, подтверждение дефициты и т.п.
Ай-ти все еще слишком небольшое значение имеет в общем секторе.
кошелек пустой а банки ломятся от ненужных экономике денег вдобавок бездонный карман рефинанса под 6% под боком
И да, цены на недвижимость перестали быть адекватными на данный момент, судя по отдаче.
цены может и адекватные, а курс и доходы пересичных неадекватные. Снизьте курс до 24 и доходность аренды вернется к обоснованным 10% годовых в гривне, из-за недооцененной гривны долларовые цены на недвижимость бьют рекорды а их гривневая доходность стремится к нулю. Ипотекой это не лечится. Очень яркий пример как недооцененная гривна убивает доходность.
Снизить курс до 10 копеек за зелёный.Перевести все валютные вклады населения по курсу.Обязать банки и обменки работать только на приём никому не нужного и ненавистного доллара.И даже можно Бене отдать 2 ярда,но в гривне...Ему 200 лямов гривен будет достаточно.Красотища!
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 12:02

Кухар, при всьому оптимізмі який він випромінює на відео, припустив, що нас чекає "Страшная весна"(С). Виходить, що до березня (включно) особливо поспішати здати в обмінку свою доларову заначку не варто.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 12:12

  BIGor написав:Бредите, в 2019 году не было никакой медицины


В январе 2019 года еще работала старая медицина (параллельно с новой). Окончательный переход на реформированную произошел с 1 квітня 2019 року.

  BIGor написав:а цены и госдолг к реформам каким боком?


Рост госдолга и цен - это и есть следствие проведенных реформ, которые все так или иначе связаны с тарифами, госдолгом и монополиями олигархов.

  BIGor написав:Вы считаете что реформа, например генпрокуратуры влияет на цены в супермаркетах?


Конечно влияет. Цены супермаркетов зависят от налогов, госдолга, цен на энергоресурсы, тарифов на коммунальные услуги и жадности таможенных органов. Все это в свою очень зависит от жадности госчиновников. А защита граждан от жадности госчиновников и их злоупотребления служебным полжением - это и есть первоочередная задача генпрокуратуры :wink:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 12:17

  Амвросий написав:
  Василь-Рівне написав:В позаминулому році проходив навчання на семінарах від найвідоміших бізнестренерів в Україні і після втілення їх порад, почали катастрофічно падати продажі. Прийшлось терміново повертати все взад, щоб уникнути банкротства. Маючи вищу медичну освіту зрозумів, що їм платять гроші лише за вміння маніпулювати аудіторією


Это не правда. Вы-же после этих курсов стали умнее и теперь понимаете суть этих видосиков и семенаров от известных "бизнестренеров". Значит они вас чему-то научили... :mrgreen:

  BIGor написав:я считаю это плохо, о реформах забудут еще надолго, ведь бабло льется рекой...


Почему вы решили, что о реформах забудут? Cегодня в новостях пробегало, что в 2021 году тарифы на коммуналку еще на 30% повысят.

Или вы хотите такие реформы, чтобы сразу 5-кратный девал, 10-кратная инфляция, 2-кратное повышение налогов, рост госдолга раза в три, ну а пенсии и медицину вообще отменить?

"де ж нам ще, б...дь, реформ не вистачає" (с)
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 12:51

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:Я Же не писал что гривна укрепится на веки вечные.

Долги конда нибудь утянут нас на дно, но сейчас проблема долгов не главная


Долги не когда-нибудь утянут, они всё время тянут на дно:

В 2020 выплаты по кварталам были: 3.62, 4.63, 7.59, 2.93 млрд. долларов.
В 2021 выплаты по кварталам будут: 4.89, 5.83, 5.72, 4.16 млрд.долларов.

В 2020 году курс за счет этих выплат вырос с 24 вырос до 28.4.


  vitaliian написав: - отвалилась значительная часть экономики вследствие чего удала доходность бизнесов, выросла безработица, упали зарплаты, много бизнесов закрылось.


Всё правильно, корова будет давать меньше молока, а отдавать долларов нужно будет ещё больше чем в 2020 году. Так кто будет спонсором снижения курса? :)

так пропетляти тре буде 2021 рік, із обслуговуванням боргу далі буде легше,
поки мінімальні ставки на позики у валюті, то непоганий шанс перекредитуватися на ліпших умовах.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 12:56

  flyman написав:поки мінімальні ставки на позики у валюті, то непоганий шанс перекредитуватися на ліпших умовах.


Какие-же они минимальные, если в долг берут под 7.253% в долларах!

А результат этих кредитов - только в увеличении госдолга на ту-же сумму. Если бы не брали, то хотя-бы долг был бы меньше. Целый год платили по долгам, а в результате долг не уменьшился, а наоборот увеличился.

Гражданам долларовые депозиты поставили 0.5% и берут кредит за границей под 7.253%. Причем берут эти кредиты бессмысленно, без какой-либо цели и какого-либо полезного выхлопа.

The proceeds were transferred to the account of the State Treasury of Ukraine and will be used for general budgetary purposes.


for general budgetary purposes!
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 13:36

  Амвросий написав:
The proceeds were transferred to the account of the State Treasury of Ukraine and will be used for general budgetary purposes.



Недолугий "гугл-транслейт" від ойроінтегрованих міністерських клерків...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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