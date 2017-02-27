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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7111711271137114
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 13:38

  Амвросий написав:
  flyman написав:поки мінімальні ставки на позики у валюті, то непоганий шанс перекредитуватися на ліпших умовах.


Какие-же они минимальные, если в долг берут под 7.253% в долларах!

А результат этих кредитов - только в увеличении госдолга на ту-же сумму. Если бы не брали, то хотя-бы долг был бы меньше. Целый год платили по долгам, а в результате долг не уменьшился, а наоборот увеличился.

Гражданам долларовые депозиты поставили 0.5% и берут кредит за границей под 7.253%. Причем берут эти кредиты бессмысленно, без какой-либо цели и какого-либо полезного выхлопа.

The proceeds were transferred to the account of the State Treasury of Ukraine and will be used for general budgetary purposes.


for general budgetary purposes!

ти про євробонди, чи про валютні ОВДП?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 13:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Краткосрочно подогреть экономику можно ревальвацией гривны, обеспечив приток валюты от нерезов в гривневые бумаги овгз. Достаточно поднять их доходность.

Многие здесь считают что на польском сыре зарабатывают только поляки, но это не так. От цены производителя по дороге к прилавку на любом импорте зарабатывают наши перевозчики, оптовики, продавцы, рестораторы. Если это техника то ещё сервис мэны. Грубо говоря какой то опель сделали в Германии но зарабатывает на нем наш таксист, наша заправка, наше сто, наша мойка, наша парковка.

Уже сейчас на опте румынская картошка по 8 грн , а наша по 10
Лягушку , ошпарив кипятком , тоже можно краткосрочно подогреть )) :mrgreen:
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